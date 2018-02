„Haaretz” o „Żydowskich obozach zagłady” na antenie TVP

Dyrektor TVP 2 pytał na antenie „W końcu kto obsługiwał krematoria?” i proponował wprowadzenie okreœlenia „Żydowskie obozy zagłady” – pisze „Haaretz”. Izraelski dziennik wylicza też inne kontrowersyjne wypowiedzi na antenach mediów publicznych.

„Haaretz” przytacza zapisy, które znalazły się w art. 55 przegłosowanej w pištek w Sejmie (a w nocy ze œrody na czwartek w Senacie) nowelizacji ustawy o IPN, które nakładajš karę do trzech lat więzienia lub grzywnę na tego, kto „publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialnoœć lub współodpowiedzialnoœć za popełnione przez III Rzeszę Niemieckš zbrodnie nazistowskie".

„Izraelskie media, politycy i Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowanie sprzeciwili się ustawie, a taka reakcja najwyraŸniej zaskoczyła polski rzšd - i doprowadziła do lawiny antysemickich wypowiedzi, w tym na portalach społecznoœciowych i w polskich mediach” – pisze „Haaretz”. I dodaje, że media publiczne sš œciœle kontrolowane przez prawicowš rzšdzšcš partię Prawa i Sprawiedliwoœci.

Dyrektor państwowej stacji telewizyjnej TVP 2, Marcin Wolski, posunšł się nawet do stwierdzenia w poniedziałek, że nazistowskie obozy zagłady należy faktycznie nazwać żydowskimi. „Bo w końcu kto obsługiwał krematoria?” zapytał - nawišzujšc do tego, że więŸniowie obozów œmierci, zazwyczaj Żydzi, byli zmuszani jako niewolniczy robotnicy do pomocy w pozbyciu się ofiar w komorze gazowej.

„Do Wolskiego dołšczył prawicowy komentator Rafał Ziemkiewicz, który zaledwie dzień wczeœniej użył wyjštkowo obelżywego okreœlenia wobec Żydów na Twitterze. Jego komentarz został jednak póŸniej usunięty” – przypomina dziennik.

„W innym programie w sobotę, dzień po tym, jak izba niższa parlamentu zatwierdziła ustawę, w polskiej telewizji państwowej, na dole ekranu pokazane zostały antysemickie wiadomoœci zamieszczane przez widzów na Twitterze. Jeden z uczestników stwierdził, że żydowski goœć nie był tak naprawdę Polakiem. PóŸniej dyrektor telewizji państwowej przeprosił za emisję tych wiadomoœci, wskazujšc na techniczny błšd, który spowodował, że trafiły na ekran bez edycji” – relacjonuje „Haaretz”. I dodaje, ż z kolei komentator polskiego radia państwowego, Piotr Nisztor, zasugerował, że Polacy popierajšcy stanowisko Izraela powinni rozważyć zrzeczenie się swojego obywatelstwa.