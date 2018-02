Szef niemieckiego MSZ: Nasz kraj popełnił to zorganizowane masowe morderstwo

Nasz kraj popełnił to zorganizowane masowe morderstwo. Pojedynczy kolaboranci niczego tutaj nie zmieniš - powiedział szef niemieckiej dyplomacji Sigmar Gabriel.

- Nie ma najmniejszej wštpliwoœci, kto ponosi winę za obozy zagłady, kto nimi zarzšdzał i mordował w nich miliony europejskich Żydów, a mianowicie Niemcy – powiedział w Berlinie szef niemieckiego MSZ Sigmar Gabriel. – Nasz kraj, i nikt inny, popełnił to zorganizowane masowe morderstwo. Pojedynczy kolaboranci niczego tutaj nie zmieniš – dodał Gabriel.

Szef dyplomacji Niemiec nawišzał do przyjętej przez obie izby polskiego parlamentu nowelizacji ustawy o IPN, która wprowadza kary grzywny lub więzienia m.in. za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialnoœci za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemieckš.

"Od 15 lat organizuję wycieczki młodzieży do Auschwitz i Majdanka. Nie może być wštpliwoœci, że obozy były niemieckie. Termin "polskie obozy" jest fałszywy" - napisał na Twitterze Gabriel.

Ich habe 15 Jahre lang als Gruppenleiter Jugendreisen nach Auschwitz und Majdanek organisiert. Dass diese Lager deutsch waren – daran kann kein Zweifel bestehen! Die Verwendung der Bezeichnung "polnische Todeslager“ ist falsch. pic.twitter.com/IW6rGaqCVh — Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) 3 lutego 2018

Rozliczenie z przeszłoœciš

Niemcy sš przekonani, że „tylko staranne rozliczenie się z własnš przeszłoœciš może przynieœć pojednanie” – oœwiadczył Gabriel. Do tego zalicza się, by ci, którzy „doœwiadczyli nieznoœnego cierpienia Holokaustu, bez ograniczeń mogli mówić o tym cierpieniu”.

Polska może być pewna – dodał Sigmar Gabriel – że „wszelka forma fałszowania historii, jak okreœlenie Ťpolskie obozy koncentracyjneť będzie przez nas jasno odrzucana i ostro potępiana".