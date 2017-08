Fałszywe zakonnice próbowały okraść bank

Do "napadu" doszło w środku dnia.

Jedna z kobiet ubranych w habit, grożąc kasjerce pistoletem, zażądała pieniędzy. Druga, w ciemnych okularach, pilnowała drzwi.

Obie fałszywe zakonnice były jednak najwyraźniej amatorkami - uciekły natychmiast po tym, jak kasjerka włączyła alarm.

#Wanted for attempted armed bank robbery today in #Tannersville PA: 2 H/F, ~5'-5'2"; wore nuns' habits/veils, had blk handgun. 215-418-4000 pic.twitter.com/Ujoxnjy3D2