Francja: Samochód wjechał w pizzerię. Są ofiary, jedna śmiertelna

Ofiara śmiertelna to ośmioletnia dziewczynka.

Władze wykluczają motyw terrorystyczny zdarzenia - podała AFP, powołując się na swe źródła. Prokuratura w Meaux na wschód od Paryża podała, że chodzi o czyn umyślny, ale "co do zasady nic nie wskazuje na czyn terrorystyczny".

Według telewizji informacyjnej LCI, mężczyzna wjechał umyślnie samochodem BMW najpierw w ogródek pizzerii Cesena, a potem w budynek, gdzie się ona mieści.

blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pl">

@BFMTV Voiture dans la pizzeria a Sept-sorts ! pic.twitter.com/iDkcoixaEr

— HoolaChoup (@HoolaChoup) 14 sierpnia 2017

Zatrzymany kierowca według telewizji RTL powiedział, że chciał popełnić samobójstwo, a w aucie miał broń. Nie miał na koncie kryminalnej przeszłości.

Miejsce zdarzenia władze otoczyły kordonem bezpieczeństwa, wszystkich rannych ewakuowano. Żandarmeria zaapelowała na Twitterze, by nie zbliżać się do tej okolicy, by nie przeszkadzać władzom w prowadzonych działaniach.