USA: Rozpędzony jeep wjechał w tłum

Do zdarzenia doszło w mieście Billerica pod Bostonem, w stanie Massachusetts.

W tłum ludzi biorących udział w giełdzie samochodowej z niewyjaśnionych dotąd przyczyn wjechał rozpędzony jeep. Trzy osoby, dwóch mężczyzn i kobieta, zginęły.

Zdaniem świadków, kierowca zbliżając się do ludzi przyspieszał. Odnieśli jednak wrażenie, że kierowca stracił panowanie nad autem, gdy usiłował zapobiec zderzeniu z innym samochodem.

Policja również twierdzi, że na razie nie ma powodów, by podejrzewać atak terrorystyczny.

Według fox25boston.com spośród trzynastu osób, które odniosły obrażenia, osiem jest w stanie ciężkim, jedna z nich walczy o życie.

UPDATE: Three dead, multiple injuries as SUV goes out of control inside Billerica auto auction: https://t.co/tGxNerCspt via @LowellSunNews