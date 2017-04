Kosowo w rozkroku

Warto podkreślić, iż obecny prezydent Republiki Kosowa Hashim Thaçi był przez wiele lat przewodniczącym DPK, a wcześniej był jednym z politycznych liderów UCK.



Co ciekawe, projekt ustawy został złożony w tym samym dniu, co zapowiedź pierwszej konferencji prasowej prezes KSC (Kosovo Specialist Chambers) Ekateriny Trendafilowej. KSC został powołany jako "specjalna izba" kosowskiego wymiaru sprawiedliwości, ale z siedzibą w Hadze.



Konsultacje w sprawie wspomnianego projektu prowadził Kadri Veseli, przewodniczący Zgromadzenia Kosowa i jeden z liderów Demokratycznej Partii Kosowa. Wcześniej był on również związany z UCK.

Jeszcze pod koniec września 2016 roku, ówczesny minister spraw zagranicznych Hashim Thaci zapewniał, że Prisztina nie ma nic do ukrycia przed powstającym trybunałem. Nie chciał jednak spekulować na temat ewentualnych oskarżonych. Niewykluczone, że będzie jednym z nich.



Przez ostatnie 17 lat, czyli od czasu zakończenia wojny, zapadło tylko 20 prawomocnych wyroków w sprawach dotyczących zbrodni wojennych popełnionych Armię Wyzwolenia Kosowa.

W sferze zainteresowania trybunału znajdą się przestępstwa obejmujące zabójstwa, uprowadzenia, nielegalne zatrzymania, przemoc seksualną oraz handel organami.



Pierwszą konferencję kierownictwa KSC zapowiedziano na 4 maja 2017 roku.