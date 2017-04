Atomowe rosyjskie giganty wpłyną na Bałtyk

Informacja, którą cytuje TVN24, pojawiła się na stronie "Izwiestii" dziś. Powtarza ją norweski portal "The Barents Observer".

Na wody Bałtyku mają wpłynąć "Dmitrij Donskoj", największy okręt podwodny świata, oraz "Piotr Wielki" - obydwa o napędzie atomowym.

Jak pisze "The Barents Observer", "Dmitrij Donskoj" to pierwszy z serii i jedyny aktywny okręt projektu 941 (w kodzie NATO - Typhoon). Zdolny do transportu 20 pocisków i 200 głowic nuklearnych, dziś służy do testowania rakiet balistycznych, między innymi Buław.

Zarówno "Donskoj", jak i "Piotr Wielki", latem tego roku mają wziąć udział Międzynarodowej Wystawie Obrony Morskiej, która odbędzie się w Petersburgu od 28 czerwca do 2 lipca, a potem w Dniach Floty w Kronsztad.

Okręty wypłyną z baz na Morzu Białym, przepłyną przez Morze Barentsa, wzdłuż wybrzeży Norwegii na Morze Północne, a dalej koło Danii, potem wzdłuż wybrzeża Polski i krajów nadbałtyckich, aż przez Zatokę Fińską dotrą do Petersburga.

Obecnością tak potężnych okrętów atomowych w niewielkim Bałtyku zaniepokojony jest norweski fizyk jądrowy Nils Bohmer. W rozmowie z "The Barents Observer" mówi, że rejs prawie 40-letniego okrętu atomowego stwarza niebezpieczeństwo i kraje, koło których będzie przepływał powinny dokładnie znać jego trasę, by móc się odpowiednio przygotować. - Trzeba też mieć pewność, że na pokładzie nie ma broni jądrowej - mówi Bohmer.

