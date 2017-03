Strzelanina w Londynie. Policja: Incydent terrorystyczny

18.30

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki poinformował, że Jarosław Kaczyński zostanie w Londynie do jutra, w oczekiwaniu na decyzję, czy dojdzie do spotkania z premier May.

18.23

Dzisiejszy atak w Londynie przypadł w rocznicę ubiegłorocznego zamachu w Brukseli.

This terror attack near to the Parliament building in London has taken place of the first anniversary of the Brussels ISIL attack. — euronews (@euronews) 22 marca 2017

18.20

Spotkanie brytyjskiej premier z liderem PiS Jarosławem Kaczyńskim zostało odwołane. Tę nieoficjalną jeszcze informację podała TVN24.

18.10

W Londynie trwa posiedzenie sztabu kryzysowego COBRA, zwołanego przez premier Theresę May.

17.56

Pojawiają się informacje, że zamachowcem był mężczyzna w średnim wieku o azjatyckich rysach twarzy.

"Witnesses described seeing a middle-aged Asian man carrying a knife and running on the bridge." - The Times #parliament #london #attack — // (@JoseGuequi) 22 marca 2017

17.45

Policja: jako pierwsze otrzymaliśmy wezwania z Mostu Westminsterskiego. Kilka stacji metra jest zamkniętych, aby ułatwić akcję ratunkową. Trwa śledztwo.

London Police: Multiple injuries including police officers. https://t.co/EMtm9W8ZUS pic.twitter.com/U6FelEqU3O — Fox News (@FoxNews) 22 marca 2017

Policja prosi osoby, które zarejestrowały atak, aby przekazały swoje nagrania policji. Apeluje też, aby wszyscy, którzy dostrzegą jakieś podejrzane sygnały, informowali służby.

Londyńskie służby zostały wzmocnione o dodatkowe siły.

Według mediów zginęły dwie osoby oraz napastnik. Policja poinformowała, że jest "szereg ofiar", ale nie padły żadne szczegółowe informacje.

17.44

W ataku w Londynie zginęły dwie osoby - kobieta ranna na Moście Westminsterskim. Rannych jest kilkanaście osób, wśród nich są poszkodowani w stanie krytycznym.

17.38

Londyńskie City i Most Westminsterski są zamknięte.

17.35

Posłowie w 20-osobowych grupach opuszczają budynek parlamentu.

17.18

Świadkowie potwierdzają, że brytyjskie służby zareagowały na wydarzenie w ciągu kilku minut od rozbicia się samochodu na Moście Westminsterskim.

17.11

London latest:



- Terrorist "incident"

- Multiple gunshots

- Car hits people

- "10 injured"https://t.co/sasfLMyAe0 https://t.co/lMHeVGwZeH — Bloomberg (@business) 22 marca 2017

17.08.

Rzeczniczka PiS Beata Mazurek zapewniła, że prezes PiS Jarosław Kaczyński i osoby mu towarzyszące sa bezpieczne i czekają na informacje, czy i o której dojdzie do spotkania z brytyjską premier.

17.00

Policja oficjalnie poinformowała, że w Londynie doszło do incydentu terrorystycznego.

Police say London Parliament attack declared a terrorist incident, full 'counterterrorism investigation' underway. https://t.co/HUpAVLt3L8 — The Associated Press (@AP) 22 marca 2017

16.59

Telewizja BBC informuje, że w pobliżu Pałacu Westminsterskiego znaleziono podejrzany pojazd. Kilka przecznic w okolicach Westminster jest zamkniętych, dotyczy to obszaru ok. 500 jardów wokół parlamentu.

16.45

WATCH: Eyewitness to BBC: Car mowed down several people on Westminster Bridge in London near British Parliament: https://t.co/byE6eoqNfq pic.twitter.com/zW1KRR0O7o — Good Morning America (@GMA) 22 marca 2017

16.35

Początkowo zamknięta została część londyńskiego metra. Dotyczyło to odcinków metra w pobliżu Parlamentu. W tej chwili wszystkie pociągi jeżdżą, nie zatrzymują się jedynie na stacji Westminster.

16.30

Spotkanie Theresy May z liderem PiS Jarosławem Kaczyńskim, które miało mieć miejsce dziś o 16.30, zostało na razie odwołane. Nie wiadomo, czy zostało jedynie opóźnione, przesunięte na inny termin lub w ogóle się nie odbędzie.

16.05

Pojawiły się również informacje o samochodzie, który w pobliżu budynku Parlamentu wjechał w grupę ludzi, raniąc kilka z nich. Samochód rozbił się o ogrodzenie Pałacu Westminsterskiego. To właśnie kierowca tego samochodu miał z nożem podbiec do strażników przed Parlamentem.

This is the scene beside Westminster Bridge in London right now https://t.co/wkWqyZBhb9 pic.twitter.com/GhzMfmRW1G — Bloomberg (@business) 22 marca 2017

15.57

Na Downing Street zbiera się sztab kryzysowy w związku z zajściami. Na razie nie ma potwierdzonych informacji, że Londyn stal się obiektem ataku terrorystycznego.

Attacks in London. News breaking now. pic.twitter.com/yLD6gMSUNz — ian bremmer (@ianbremmer) 22 marca 2017

15.55

Niepotwierdzone są na razie informacje o eksplozjach na Moście Westminsterskim. Według komunikatu Scotland Yardu wysłano tam służby specjalne.

A car on Westminster Bridge has just mowed down at least 5 people. pic.twitter.com/tdCR9I0NgJ — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) March 22, 2017

15.50

Według wstępnych komunikatów uzbrojony w nóż mężczyzna zbliżał się do strażników strzegących wejścia do Parlamentu. Został zastrzelony już na terenie Pałacu Westminsterskiego.

Nie wiadomo, ile osób odniosło obrażenia. Początkowo mówiono o kilkunastu poszkodowanych, potwierdzono, że rannych jest 6 osób, wśród nich policjant. Nie ma na razie szczegółowych informacji o ich stanie zdrowia.