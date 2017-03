Szmaragdowy skarb konkwistadorów

25 kwietnia w nowojorskim domu aukcyjnym Guernsey zostanie wystawiona na sprzedaż niezwykła kolekcja szmaragdów, zawierająca ponad 20 ciętych i naturalnych kamieni oraz 13 sztuk niezwykłej urody klejnotów. Kolekcja została zgromadzona przez cenionego jubilera Manuela Marciala de Gomara, specjalizującego się w szmaragdach.

Clou tej kolekcji to bezcenne precjoza, wydobyte z wraku hiszpańskiego galeonu Nuestra Senora de Atocha, który zatonął podczas sztormu u wybrzeży Florydy w 1622 roku. Przewoził na pokładzie ładunek srebra i kosztowności.

Wrak w 1985 roku odnalazł poszukiwacz skarbów Mel Fisher. Zatrudnił on wówczas de Gomara do pomocy w wycenie biżuterii i kamieni znalezionych na statku. Zapłatą dla jubilera było kilka nieoszlifowanych kamieni, które również zostaną wystawione na aukcji pod nazwą "Dziewięć Filarów Andów". Ich wartość szacowna jest na 2,5-3,5 mln dolarów, oraz szmaragd o wadze 4,39 karata, nazywany "Queen of the Sea". Jego wartość to ok. 250-350 tys. dolarów.

W wystawionej na sprzedaż kolekcji znajduje się również 887-karatowy kamień o nazwie "La Gloria", wyceniany na 4-5 mln dolarów, oraz szmaragd o nazwie "Marcial de Gomar Star Emerald" - niezwykle rzadka i cenna odmiana szmaragdu, w którym w przekroju poprzecznym widoczna jest sześcioramienna gwiazda. Gwiazda de Gomara jest jednym z największych tego typu znalezionych szmaragdów, których dotychczas znaleziono zaledwie 11. Jej szacunkowa wartość wynosi 2-3 mln dolarów.

Wśród wystawionych precjozów znajduje się również biżuteria wykonana przez Manuela Marciala de Gomara z wykorzystaniem znalezionych w galeonie szmaragdów. Wśród nich - Corona de Muzo ze szmaragdem o wadze ponad 24 karaty, otoczonym mniejszymi szmaragdami i brylantami (5-6 mln dolarów).

W ofercie Guernsey's znajdują się też złote i srebrne monety odnalezione wraz ze szmaragdami.

Zdjęcia zamieszczamy dzięki uprzejmości Domu Aukcyjnego Guernsey's