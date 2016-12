Rosyjski samolot z ok. 90 osobami spadł do Morza Czarnego

Ministerstwo powiadomiło, że fragmenty maszyny, która leciała do Syrii, znaleziono ok. 1,5 km od czarnomorskiego wybrzeża Soczi na głębokości 50-70 metrów. Pierwsze ofiary katastrofy znaleziono w Morzu Czarnym około 6 kilometrów od brzegu. Tam też ratownicy zauważyli pływający bagaż z rozbitej maszyny. Na morzu rozciąga się plama ropy, widać fragmenty kadłuba samolotu.

Rosyjskie media informują o kolejnych hipotezach, związanych z katastrofą. Pierwotnie twierdziły, że prawdopodobną przyczyną katastrofy samolotu pasażerskiego rosyjskiej armii był błąd pilota lub niesprawność maszyny. Teraz informują, że do jej silników mogły wpaść ptaki.

Ministerstwo obrony Federacji Rosyjskiej podało, że na pokładzie Tu-154, który zniknął z radarów ok. 20 minut po starcie z lotniska w Soczi, znajdowało się 91 osób: 83 pasażerów i 8 członków załogi. Większość to muzycy z Chóru Aleksandrowa, w tym dyrektor artystyczny chóru. Razem z nimi podróżowało 9 dziennikarzy. Samolot leciał do Syrii.

Samolot z artystami Chóru Aleksandrowa zmierzał docelowo na lotnisko Hmejmim w syryjskiej prowincji Latakia, z którego korzysta lotnictwo rosyjskie w ramach operacji wojskowej w Syrii. Muzycy mieli tam dać specjalny koncert noworoczny.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział agencji TASS, że prezydent Władimir Putin jest na bieżąco informowany o akcji poszukiwawczej.

Akademicki Zespół Pieśni i Tańca Armii Rosyjskiej im. A. W. Aleksandrowa, to jeden z największych w Rosji zespołów muzycznych i słynny na całym świecie chór męski Armii Rosyjskiej.