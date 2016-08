Bielecki: Merkel-Szydło: porozumienie możliwe

W oświadczeniu dla prasy pani kanclerz mówiła przede wszystkim o bezpieczeństwie Wspólnoty, w tym umocnieniu kontroli granic zewnętrznych oraz o konieczność pobudzenie unijnej gospodarki.

A to dwa punkty, na które stawia także Polska. Tym bardziej, że Merkel nie wspomniała już o systemie obowiązkowego rozlokowania uchodźców między wszystkie kraje Unii, do czego poprzedni i obecny polski rząd podchodzi bardzo niechętnie a co było jeszcze kilka miesięcy temu niemal obsesją Berlina.

Ale i Szydło wyszła naprzeciw oczekiwaniom Niemców. Nie wspomniała o konieczności otwarcia unijnych traktatów, o czym kilkakrotnie mówił w wywiadach prasowych Jarosław Kaczyński.

Merkel uważa, że byłoby to równoznaczne z otwarciem Puszki Pandory: każdy kraj Unii wystąpiłby wówczas z własnymi postulatami, w większości nie do spełnienia. I kryzys we Wspólnocie, który zaczął się z Brexitem, jeszcze bardziej by się pogłębił.

Ale być może dla Niemców najważniejsze było oświadczenie szefowej polskiej rządu, że Polsce zależy na powodzeniu Unii i nie chce, aby kolejne kraje uległy pokusie wyjścia ze Wspólnoty.

PiS przez wiele miesięcy był przecież opisywany w zachodnich, w tym niemieckie mediach, jako partia anty-europejskich, nawet porównywalna z francuskim Frontem Narodowym czy holenderską Partię Wolnością. Teraz okazuje się, że to mimo wszystko inna kategoria.

- Z Polakami to nie będzie może wielka miłość, ale porozumienie jest możliwe – usłyszeliśmy wczoraj w Berlinie.