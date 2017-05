Resort Energii chce zmian w radzie KGHM

Ministerstwo Energii, sprawujące po likwidacji resortu skarbu nadzór nad miedziowym koncernem, zażądało dopisania do porządku obrad WZA 21 czerwca punktu dotyczącego zmian w radzie nadzorczej. W połowie maja pisaliśmy, że resort nosi się z zamiarem zmian w składzie rady i nie jest wykluczone, że dojdzie także do zmian w zarządzie. Prezes Radosław Domagalski-Łabędzki został niedawno powołany do rady nadzorczej Tauronu, w którym KGHM ma udziały.

Ze stanowiska wiceprezesa zrezygnował właśnie Piotr Walczak, który od marca ub.r. odpowiadał za sprawy produkcyjne.

Jesienią trwały targi o kontrolę nad KGHM między resortami energii i rozwoju. W październiku prezesem KGHM został wiceminister rozwoju, ale w styczniu okazało się, że KGHM trafił ostatecznie pod nadzór ministra energii. Według medialnych doniesień z marca Domagalski-Łabędzki nosił się z zamiarem powrotu do Ministerstwa Rozwoju. Menedżer w rozmowie z „Parkietem" stanowczo zaprzeczył „absurdalnym plotkom" i stwierdził, że z ministrem energii współpracuje mu się bardzo dobrze.