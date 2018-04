Nie walcz z innymi, walcz z czasem – Escape Room Warszawa

Nieważne, czy jesteœ 78-letnim mieszkańcem Urugwaju i pobyt w Warszawie jest jednym z etapów twojej podróży po Europie, czy pracujšcym w korporacji rodzicem 10-latka i szukasz miejsca, które zrobi na twoim dziecku większe wrażenie niż nowa gra komputerowa lub tablet. Ważne, że lubisz, gdy rzeczywistoœć przerasta twoje oczekiwania. Zabawa w jednym z pokoi Escape Room Warszawa zainteresuje i usatysfakcjonuje każdego, bez względu na wiek, upodobania i ulubione formy spędzania wolnego czasu. Już w kwietniu fani przygód i adrenaliny będš mogli sprawdzić się w nowym lokalu Escape Room Centrum, który mieœci się przy ulicy Marszałkowskiej 140 w Warszawie.

Najlepsza i najintensywniejsza godzina w życiu

Escape Room Warszawa oferuje dziewięć pokoi ucieczki, które bazujš na Real Life Escape Game. W zabawie może brać udział od dwóch do pięciu uczestników, którzy majš 60 minut na rozwišzanie zagadek. Na poczštku niektórzy mówiš, że to dużo czasu, jednak po wyjœciu z pokoju goœcie zgodnie stwierdzajš, że to jednakże najkrótsza, ale też najintensywniejsza godzina w ich życiu. Uczestnicy zabawy muszš wykazać się sprytem, inteligencjš, umiejętnoœciš kojarzenia faktów i współpracy z innymi członkami drużyny. Co istotne, zabawa nie kończy się po rozwišzaniu wszystkich zagadek i wyjœciu z pokoju – goœcie przyznajš, że wraz ze znajomymi długo wspominajš wizytę w Escape Room Warszawa.

Room Escape WarszawaŽ to miejsce, które przypadnie do gustu każdemu, kto lubi uruchamiać nowe urzšdzenia, rozwišzywać zagadki logiczne, okrywać ukryte pomieszczenia i otwierać skrytki. Uczestnicy zabawy mogš sprawdzić, czy potrafiš pracować pod presjš czasu, podejmować odważne decyzje i myœleć kreatywnie. Chętni mogš spróbować swoich sił w pokojach, które znajdujš się w trzech lokalizacjach. W lokalu przy ulicy Œniadeckich 1/15 do dyspozycji goœci oddane sš pomieszczenia: Piwnica, Laboratorium i Indiana, zaœ w lokalu przy ulicy Inżynierskiej 1 na Pradze goœcie mogš wybrać pokój: Rycerski, Muzeum lub Wehikuł Czasu. W nowo otwartym lokalu przy ulicy Marszałkowskiej 140 można bawić się pokojach: Interactive, Muszkieterowie oraz Olimp, o których więcej informacji można znaleŸć na stronie https://roomescape.pl/escape-room-centrum-warszawa/

Escape Room Centrum – nowe kultowe miejsce na mapie Warszawy

Otwarcie Escape Room Centrum to wydarzenie, które na pewno ucieszy tych, którzy już poradzili sobie z zagadkami we wczeœniej otwartych lokalizacjach. Spełni oczekiwania każdego, kto uwielbia stawiać sobie nowe wyzwania i pokonywać swoje słaboœci.

Każdy, kto zdecyduje się na zabawę w pokoju Interactive będzie miał okazję przekonać się, jak wyglšda selekcja intergalaktycznych żołnierzy kosmosu. W nowej rzeczywistoœci na wagę złota będzie umiejętnoœć logicznego myœlenia i działania w zespole. Pokój Interactive to doskonała propozycja dla każdego, kto lubi działać logicznie i dynamicznie. Przy rozwišzywaniu zadań, które zostały przygotowane dla goœci przyda się też kreatywnoœć i wyobraŸnia.

Pokój Muszkieterowie to propozycja dla każdego, kto w dzieciństwie marzył o tym, by poczuć się jak bohater: chciał być honorowy, odważny, biegły we władaniu szpadš i muszkietem, a zarazem lojalny i sprytny. By poradzić sobie z zadaniem trzeba wykazać się umiejętnoœciš szybkiego kojarzenia faktów i rozpoznawania fałszerstw. To pokój dla tych, którzy nie bojš się wzišć na siebie odpowiedzialnoœci za losy Francji!

Dla miłoœników greckich wysp, mitologicznych krajobrazów i ambrozji oraz nektaru przygotowany został pokój Olimp. W krainie boskich pałaców uczestnicy gry będš mieć okazję poznać tajemnice Olimpu i Hadesu, a przy okazji pomóc bogom w odzyskaniu nadprzyrodzonych mocy i atrybutów władzy. Na koniec, gdy zadanie zostanie wykonane, jego uczestnicy zostanš nagrodzeni ambrozjš i nektarem. Karš za niewykonanie zadania może być nawet zesłanie do Hadesu!

Tajemnice wcišż do rozwišzania

W Room Escape WarszawaŽ przy ulicy Œniadeckich można sprawdzić się w pokojach Indiana, Laboratorium oraz Piwnica. Pokój Indiana to œwietne miejsce dla miłoœników Indiana Jones, którzy nie bojš się ryzyka i wymagajšcych zadań. Odwołanie się do pierwotnych instynktów i zastosowanie zasad logiki pozwoli odnaleŸć drogę na zewnštrz.

Pokój Laboratorium to idealna propozycja dla tych, którzy potrafiš wczuć się w rolę szalonego naukowca. Rozwišzanie zagadek wymaga nie tylko otwartego umysłu, spostrzegawczoœci i kreatywnoœci, ale też œwietnej koordynacji i współpracy. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, efekty dŸwiękowe i wizualne w tym pokoju zachwycš nawet najbardziej wybrednych miłoœników tego typu atrakcji.

Natomiast pokój Piwnica jest doskonałš okazjš do tego, by zmierzyć się z lękami z dawnych lat. Każdy z nas na pewno pamięta dreszczyk emocji, który towarzyszył mu podczas odkrywania tajemnic starych piwnic, strychów i opuszczonych budynków.

Intelektualny wysiłek na Pradze

W klimatycznej kamienicy na Pradze można bawić się w jednym z trzech pokoi: Rycerskim, Muzeum oraz Wehikuł Czasu. Miłoœnicy zbroi i dawnych legend przeżyjš cudowne emocje w pokoju Rycerskim, podejmujšc próbę wydostania się z zamku, który kryje wiele tajemnic. Przy odrobinie szczęœcia uczestnicy zabawy mogš spotkać się z duchami dawnych Rycerzy Zakonu Templariuszy.

Pokój Muzeum to jedno z ulubionych miejsc goœci Escape Room Warszawa. Jest idealny dla każdego, kto chciałby wcielić się w rolę inteligentnego włamywacza, którego celami sš muzeum, dom osobliwoœci oraz eksponaty. Na poczštku może się wydawać, że by poradzić sobie z tym wyzwaniem wystarczy być sprytnym, jednak to tylko pozory. Wrażliwoœć artystyczna i wysportowane ciało też sš mile widziane. Dodatkowš motywacjš do wykonania zadania jest to, że po skutecznym włamaniu jest się super-bohaterem, a nie włamywaczem.

Jeœli należysz do osób, które choć raz w życiu marzyły i przeniesieniu się w czasie, to koniecznie zajrzyj do pokoju Wehikuł Czasu. To unikalne miejsce, w którym krzyżujš się epoki, a na pierwszy rzut oka odległe od siebie elementy okazujš się układać w spójnš układankę. Tutaj nigdy nie będziesz pewny, czy jesteœ w przeszłoœci czy teraŸniejszoœci.

Uwaga! To uzależnia!

Na wszystkich, którzy zdecydujš się na zabawę w którymkolwiek z pokoi czeka jedno niebezpieczeństwo: po każdej wizycie, będš chcieli więcej. Goœcie zgodnie przyznajš, że zaraz po wyjœciu z jednego pokoju zastanawiajš się, który odwiedzić jako kolejny. Zagadki czekajšce w Room Escape WarszawaŽ to doskonały sposób na zintegrowanie zespołu, spędzenie czasu z przyjaciółmi oraz rodzinš lub po prostu oderwanie się od codziennoœci. Jedno jest pewne: rzeczywistoœć przeroœnie oczekiwania. Pozwól jej na to, tak jak bohaterowie przedstawieni na poczštku tego tekstu i zarezerwuj miejsce w jednym z pokoi już dziœ!

Room Escape Warszawa



ul. Œniadeckich 1/15 (Metro Politechnika)

e-mail: biuro@roomescape.pl

TEL. +48 503 966 012

https://roomescape.pl/kontakt/

Escape Room WarszawaŽ



ul. Inżynierska 1 (Metro Dworzec Wileński)

e-mail: biuro@roomescape.pl

tel. +48 22 118 30 62

https://escaperoom.pl/kontakt/

Escape Room WarszawaŽ

ul. Marszałkowska 140 (Metro Œwiętokrzyska)

e-mail: biuro@roomescape.pl

tel. +48 500 351 342

https://escaperoomcentrum.pl/