Trwa konflikt Jan Ziobro - Adam Małysz. "Niech mnie pan nie straszy"

Adam Małysz poinformował, że Jan Ziobro "odstawia cyrk", w którym on nie chce brać udziału. Wczeœniej Ziobro zapowiedział, że jak zacznie mówić, to "niektórym ludziom może zrobić się bardzo ciepło i nieprzyjemnie".

Jan Ziobro zawiesił swojš sportowš karierę. Skoczek narciarski uważa, że jego otoczenie chciało go zniszczyć jako sportowca.

Jego komunikat skomentował dyrektor skoków i kombinacji norweskiej w PZN Adam Małysz. Jego zdaniem skoczek ma talent, ale nie może być traktowany inaczej niż pozostali skoczkowie.

Były skoczek nie pozostawił tych słów bez komentarza. Ziobro przedstawił tabele z wynikami, które majš potwierdzać jego słowa. Następnie Ziobro poinformował, że "jak zacznie mówić, to niektórym ludziom może zrobić się bardzo ciepło i nieprzyjemnie".

"Niech pan mnie nie straszy, że mogę się przeliczyć" - przekazał Małyszowi.

"W zwišzku z kolejnym filmikiem i wywołaniem mnie do tablicy przez Jana Ziobro informuję, że nie będę więcej brał udziału w jego błazenadzie i wypowiadał się na jego temat w internecie czy za poœrednictwem mediów" - oœwiadczył Małysz.

"Takie załatwianie sprawy uważam za dziecinadę. Jeœli Jan chce ten swój serial emitować, proszę bardzo. Niech puszcza kolejne odcinki. Ale uważam, że to paranoja. Zamiast odstawiać cyrk, niech raz powie wprost, kto go dyskryminuje oraz poniża i utnie te spekulacje. Jeœli nie chce zrobić tego publicznie, niech opowie wszystko komuœ, komu ufa, by prawda wyszła na jaw i można było zrobić z tym porzšdek" - dodał.