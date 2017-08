Rajd Desafio Ruta 40: Sonik ucieka rywalom

Pierwszy pełny dzień rywalizacji dał się uczestnikom mocno we znaki. Największe straty ponieśli najgroźniejsi przeciwnicy Rafała Sonika.

Holender Kees Koolen potrzebował pomocy dwóch innych zawodników, żeby wyciągnąć z rzeki swój quad, ale jakimś cudem dojechał do mety. Etapu nie ukończył Peruwiańczyk Alexis Hernandez. Awaria prawdopodobnie przekreśliła jego szanse na wygraną w Desafio Ruta 40, a ogromna kara czasowa będzie pewnie oznaczać utratę pozycji lidera klasyfikacji generalnej cyklu.

Przygód na trasie nie uniknął także Sonik. – Zazwyczaj przeprawiając się przez rzekę, wyjeżdżam kawałek w górę nurtu i jadę z prądem w dół. Tym razem zrobiłem inaczej. Wpadłem po pas do wody, która jest o tej porze roku lodowata, bo zasilana topniejącym śniegiem z andyjskich szczytów. Na szczęście quad nie zgasł, a woda nie dostała się do silnika. Nie mogłem jednak wyjechać i ciągnąc to w przód, to w tył, własnymi rękami wytaszczyłem pojazd na brzeg. Zmarzłem i straciłem etapowe zwycięstwo, ale to i tak był najmniejszy wymiar kary – opowiadał Polak.

Cieszy fakt, że w zdecydowanie lepszym stanie jest kontuzjowane kolano Sonika. – Mimo że teren jest mocno zerodowany, ból na wybojach doskwiera mniej niż w Chile, a przede wszystkim staw już nie puchnie po wysiłku. Jestem więc gotowy do walki na poniedziałkowym etapie z Villa Union do Tinogasty. Mam nadzieję, że będzie to kolejny, równie porządny, dakarowy odcinek – mówi obrońca Pucharu Świata.