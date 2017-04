Wypadek Golloba podczas treningu

W tym mieście, jak informuje "Przegląd Sportowy", w niedzielę rano, żużlowiec miał wziąć udział w motocrossowych mistrzostwach strefy północnej.

O godzinie 9 rozpoczął się trening, i to podczas niego Tomasz Gollob stracił kontrolę nad motocyklem i uległ wypadkowi.

- Tomasz Gollob ma poważny uraz głowy i kręgosłupa. Bez badań nic więcej nie mogę powiedzieć, ale wątpię by w tym roku zdołał wyjechać jeszcze na tor - powiedział Wojciech Kłysiński, lekarz zawodów, „Przeglądowi".

Najlepszy polski żużlowiec został natychmiast przetransportowany helikopterem do szpitala w Bydgoszczy. Na razie nie ma wieści na temat jego stanu zdrowia.

Wiadomość o wypadku dość szybko dotarła do zgromadzonej w Chełmnie publiczności. Świadkowie zdarzenia mówili dziennikarzom, że Gollob podczas wkładania na noszach do karetki, miał krzyczeć do lekarzy, że nie czuje nóg.

Tomasz Gollob to jeden z najbardziej utytułowanych żużlowców na świecie. Tuż po zawodach motocrossowych w Chełmnie, miał jechać na mecz żużlowy do Grudziądza, gdzie wciąż się ściga w ekipie MrGarden GKM. Z powodu wypadku już w nim nie wystąpi.