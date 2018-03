Szczepłek: Za zamkniętymi drzwiami

Kiedy w drugiej połowie meczu Barcelona – Chelsea na boisko wchodził Andre Gomes, publicznoœć na Camp Nou przywitała go brawami dłuższymi niż zwyczajowe. Andre Gomes to 24-letni Portugalczyk, który w roku 2016 zdobył tytuł mistrza Europy. Zaraz po turnieju Barcelona odkupiła go z Valencii, liczšc, że poniesiony wydatek – 35 mln euro – szybko się zwróci.

Nic takiego się nie stało. Andre Gomes gra słabiej, niż oczekiwano, a zdarzyło się, że został wygwizdany przez swoich kibiców. Zdecydował się na udzielenie wywiadu, w którym opowiedział o swoich problemach, stresach i depresji. Klub, który jest szczytem marzeń każdego piłkarza na œwiecie, dla Portugalczyka stał się przekleństwem.

Andre Gomes, mimo że osišgnšł sukces z reprezentacjš, nie wytrzymuje presji. Jest tylko człowiekiem, wrażliwym na każdš krytycznš uwagę zasłyszanš z trybun, przeczytanš w gazecie, w internecie, obejrzanš w telewizji. Kiedy czyta i słucha o sobie, że jest słaby, mobilizuje się, aby to zmienić, ale po wejœciu na boisko chce tak bardzo, że trzęsš mu się nogi. I znowu mu się nie udaje.

Można powiedzieć brutalnie: skoro nie daje sobie rady z presjš, to nie nadaje się do sportu. Ale sportu nie uprawiajš jedynie bezrefleksyjne mięœniaki, odporne na wszelkš krytykę, bo nie umiejš czytać, a subtelne uwagi sš dla nich niezrozumiałe. To, co widzimy na boisku, to tylko opakowanie tego, co dzieje się w duszy sportowca, w jego domu. Kibic i często dziennikarz niestety zapominajš albo nie chcš wiedzieć, że zawodnik, którego obserwujš, ma jakieœ życie prywatne, odwiedza rodziców w szpitalu, musi być z dziećmi borykajšcymi się ze swoimi problemami w szkole. On ma wygrywać bez względu na okolicznoœci. Kibic płaci i wymaga. Anonimowy kibic w internecie doda jeszcze parę sympatycznych uwag, po których odechciewa się wszystkiego. Modne stało się obrażanie zawodnika za to, że przegrał.

Sportowcy rzadko o tym mówiš, bo nie chcš dawać kolejnych powodów do brutalnych ataków w sieci i na trybunach. Przyznanie się do słaboœci i kłopotów stanowi akt odwagi. Zrobił to Andre Gomes, przed nim Per Mertesacker, Justyna Kowalczyk – mistrzowie œwiata, a więc osoby, którym się powiodło, ale tylko one wiedzš, jaka była cena sukcesów. Robert Enke, niemiecki bramkarz, który miał szansę wyjazdu na mundial, nie dał sobie rady z depresjš. Poczekał na przejeżdżajšcy pocišg i sam zakończył swoje 32-letnie życie.

Tak drastycznych przykładów na szczęœcie nie ma dużo. Wielu, którzy nie dawali sobie rady z popularnoœciš, nadmiarem pieniędzy, z którymi nie wiedzieli co zrobić, uciekło w alkohol i hazard, ale przynajmniej żyjš. Stali się bohaterami ksišżek o zmarnowanych talentach.

Wywiad Andre Gomesa był być może rodzajem wybranej przez niego terapii. Fakt, że niedawno kibice na niego gwizdali, a teraz powitali go brawami, może œwiadczyć o tym, że jednak na stadiony chodzš rozumni ludzie, a hejterzy sš w mniejszoœci.