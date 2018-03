K2 – przerażająca góra cmentarz

K2 fascynuje i zabija, zastawia pułapki od poczštku wspinaczki do końca, a mimo to cišgle znajdujš się ludzie, którzy rzucajš jej wyzwanie. Właœnie teraz, jako pierwsza zimš, ten szczyt usiłuje zdobyć polska wyprawa.

Ta góra jest jak cierń. Nie tylko dlatego, że wspinaczka na szczyt drugiej, najwyższej góry œwiata to cierpienie, ból, strach i wysiłek, na który stać tylko nielicznych. To cierń w sercu dla najlepszych himalaistów, bo wszystkie inne góry już zostały zdobyte zimš, a ta jedna nie chce się poddać. Nie pozwala dokończyć zadania, które Polacy zaczęli i które chcš domknšć. Bo jeœli nie oni, to kto?

K2 strzela ostrš graniš prosto w niebo, wyglšda, jakby narysowało jš dziecko, ale to góra-zabójca. Niezmiennie pocišga i to nie tylko ludzi, którzy się wspinajš, ale nawet tych, którzy Himalaje widzieli z fotela. Chyba nie ma człowieka, który nie kibicowałby polskiej ekspedycji oblegajšcej K2. Kiedy się okazało, że Polacy lecš w Karakorum, żeby zmierzyć się z ostatnim szczytem niezdobytym zimš, nad Wisłš zapanowało poruszenie, błyskawicznie okazało się, że to sprawa narodowa. Ale nie tylko u nas patrzš z podziwem. Wielki artykuł o polskich „lodowych wojownikach" zamieœcił „The New York Times", pisał też „National Geographic".

Rafał Fronia, który brał udział w Narodowej Wyprawie na K2 i do Polski wrócił z urazem ręki, mówi, że jest zdziwiony tym, co się dzieje, i jeszcze czegoœ takiego nie przeżywał. – To dobrze, że zapanowało takie poruszenie. Bez względu na to, co się wydarzy, czy chłopcy wejdš czy nie, to w ludziach zostanie wiedza o tym, co robimy, po co jedziemy, i przestanš mówić, że na górę wchodzimy tylko dlatego, że ona tam jest. To wcale nie jest takie proste. To jest nasza pasja, życie, szczęœcie – mówi „Plusowi Minusowi".

Menażki dla tych, którzy nie wrócili

Nawet Mount Everest nie ma już takiego blasku i nie porywa wyobraŸni tak, jak potrafi to zrobić K2. Równolegle z polskš wyprawš, która zmaga się z tym szczytem, pod najwyższš górš œwiata stanęła grupa œwietnego hiszpańskiego himalaisty Alexa Txikona. Jego wysiłki œledzš fani wspinania, ale przecież nie porywa to masowej wyobraŸni. Mount Everest już w 1980 roku odczarowali Krzysztof Wielicki i Leszek Cichy, którzy dokonali pierwszego zimowego wejœcia.

Nie tylko o to jednak chodzi. Everest jest najwyższy, ale K2 – najtrudniejszy. Zginšć można na każdej górze, ale to właœnie ten szczyt na każdym kroku testuje i odpycha od siebie œmiałków próbujšcych go zdobyć. Ostrzega, żeby nie podchodzili, bo może być różnie, a na pewno będzie bolało. Ed Viesturs, jeden z najlepszych wspinaczy ostatnich lat, zapisał w swojej ksišżce „K2: Życie i œmierć na najbardziej niebezpiecznej górze", że chociaż miał już za sobš Mount Everest i Kanczendzongę, to wchodzšc na górę gór, zdawał sobie sprawę, że to zupełnie inna liga. Mimo to znajdujš się chętni, którzy wykupujš udział w komercyjnych wyprawach. Być na Mount Evereœcie to szpan, ale być na K2 to prawie jak wylšdować na Księżycu.

Góra Gór robi piorunujšce wrażenie nawet widziana z daleka. Wyłania się nagle zza innych szczytów, a jej ogrom jest niesamowity. Marcin Kaczkan, który znalazł się w składzie Narodowej Wyprawy, wspominał, że gdy po raz pierwszy szedł pod K2, zastanawiał się, która to jest „jego" góra. A potem nagle stanšł jak wryty, widzšc ogrom, który paraliżował.

Na filmie o tragicznej wyprawie z 2008 roku (o której opowiemy nieco dalej) Fredrik Strang, jeden z uczestników, wspomina, że po raz pierwszy czegoœ bardzo pragnšł i jednoczeœnie miał ochotę stamtšd uciec.

– Porównałem K2 do kompilacji syreny i rosiczki. Woła nas, wspinaczy, swoim pięknym, syrenim œpiewem. Jesteœmy zauroczeni, zahipnotyzowani, nie jesteœmy w stanie się jej oprzeć. Od pierwszego wejrzenia chcemy się w niš wbić czekanami i rakami, chcemy się z niš mocować. A ta góra nas zjada i wypluwa. To jest tak naprawdę cmentarz. Idšc pod œcianę, widzieliœmy fragmenty ludzkich zwłok. To, co wydarzyło się na tej górze 20, 25, 30 lat temu, jest oddawane przez górę teraz. Lodowiec odkrywa fragmenty butów, w których dalej sš ludzkie nogi – mówi „Plusowi Minusowi" Rafał Fronia.

K2 przycišga i fascynuje chyba właœnie dlatego, że jest tak niedostępna, że łatwiej tam zginšć, niż wejœć na szczyt, a lista tych, którzy nie wrócili, gonišc za marzeniem, jest przerażajšco długa. Może nie tak długa, jak ta z Mount Everestu, ale tylko dlatego, że mniej osób próbuje rzucać wyzwanie Górze Gór. Jeœli jednak weŸmie się pod uwagę, ile osób zginęło (ponad 80), a ile dotarło na szczyt (ponad 300) od pierwszego wejœcia na K2 w 1954 roku, to widać, że prawdopodobieństwo powrotu z takiej wyprawy jest stosunkowo małe. Dla tych, którzy poszli i nie wrócili, towarzysze zostawiajš menażki z wybitym nazwiskiem, krajem pochodzenia. Nie każdego udaje się znieœć z powrotem do bazy, żeby pochować go w rodzinnych stronach. Zostajš na stokach góry, której rzucili wyzwanie, a ona to wyzwanie przyjęła.

Ogromna większoœć tych, którzy zginęli na K2, wspinała się latem. Mało kto myœli o wchodzeniu na ten szczyt w innej porze roku (wyprawa, która wyruszyła w grudniu 2017 roku, jest ledwie czwartš takš w historii), bo żeby pójœć na K2 w zimie, trzeba jeszcze więcej umiejętnoœci, odwagi, pieniędzy i samozaparcia. A jeœli już nawet uda się to wszystko zgromadzić, trzeba jeszcze wielu œmiałków, bo ogrom pracy, może przerosnšć siły małego zespołu.

Kask wyglšdał jak po gradobiciu

Skšd się bierze trudnoœć, skoro gdzie indziej jest wyżej, gdzie indziej momentami może być bardziej stromo, a wszędzie jest tak samo zimno? – Wyjštkowoœć tej góry polega na tym, że przy doœć dużej trudnoœci technicznej jest jeszcze bardzo wysoka. Połšczenie tych dwóch czynników sprawia, że tak trudno na niš wejœć. Wspinaczkowo nie ma nic ekstremalnego. Nie zdarza się, że się zatrzymujemy, bo nie jesteœmy w stanie czegoœ przejœć. Pokonujemy przeszkody, ale idziemy cały czas na przednich zębach raków. Trzeba mieć mocne łydki, bo kiedy przez osiem godzin stoi się na palcach, to wieczorem nogi płonš. Na Broad Peak zdarzajš się miejsca mniej strome, gdzie można sobie odpoczšć. Tutaj cały czas jest stromo – tłumaczy „Plusowi Minusowi" Rafał Fronia.

Ta góra sprawdza i testuje od poczštku do końca, i nie przestaje nawet, gdy się wydaje, że najtrudniejsze już było i teraz powinno być lepiej i bezpieczniej. Już samo dotarcie w pobliże góry nastręcza wiele trudnoœci. Trzeba przejœć o wiele więcej kilometrów niż pod Mount Everest, po drodze przeprawiać się przez rzeki, a wszystko w mrozie lub skwarze. Jak pisał w swoim blogu Janusz Gołšb, który zdobywał K2 latem 2014 roku i znalazł się w składzie zimowej wyprawy, latem temperatury potrafiš się wahać od minus 12 do plus 45 stopni. Po drodze nie ma herbaciarni, które bywajš w Nepalu.

Kiedy już dotrze się pod K2, można założyć bazę i rozpoczšć wspinaczkę, a właœciwie aklimatyzację, czyli nieustanne wchodzenie w górę i w dół, połšczone z zakładaniem lin poręczowych. Niemal przez cały czas zbocze idzie stromo w górę. Długimi fragmentami, jak opisujš to ci, którzy się tam wspinali, trzeba wisieć na linach i nie jest to zabezpieczenie „na wszelki wypadek", ale koniecznoœć, bez której praktycznie nie da się iœć w górę. Nawet na ostatnim odcinku, tuż przed szczytem, góra nie odpuszcza i zastawia pułapki. Trzeba przejœć przez tzw. Szyjkę Butelki, gdzie przez kilka godzin nad głowš wisi potężny blok lodowy, tzw. serak. Do tego dochodzi wiatr, który w Karakorum jest silniejszy niż w Himalajach, a K2 jest najbardziej wysuniętym na północny zachód szczytem, a więc pierwszy stawia opór arktycznym masom powietrza.

Jeœli już uda się dotrzeć na wysokoœć ok. 7600 m, gdzie zazwyczaj alpiniœci zakładajš obóz czwarty, a okno pogodowe, kiedy wiatr przycicha, pozwoli na zaatakowanie szczytu, to trzeba wchodzić i schodzić bardzo szybko. Wszystko dzieje się na wysokoœci powyżej 8000 m, gdzie w powietrzu jest tylko 30 proc. tlenu, którym normalnie oddychajš ludzie. Latem jest ciężko, a zimš trudnoœci rosnš, bo wiatr szaleje z większš siłš, a dzień jest krótszy. Problemy sš z rozstawieniem namiotu, z wysuszeniem œpiwora, z przymocowaniem namiotu tak, żeby nie odleciał w trakcie wichury, bo i takie historie mogš się przytrafić.

Wcale nie trzeba być na szczycie K2, żeby otrzeć się o œmierć. Pułapki czekajš na każdym kroku, zwłaszcza że pogoda w Karakorum potrafi wariować i mimo najdokładniejszych prognoz – być nieprzewidywalna. Polacy, którzy wybrali Drogę Basków, bo jest najkrótsza i dlatego dajšca nadzieje na sukces, zostali zaskoczeni przez deszcz spadajšcych kamieni. To, że nikt nie zginšł podczas wspinaczki, można chyba nazwać cudem.

Nie wiedzieli, co może ich spotkać? Przecież wielu z nich wchodziło już na K2 latem, a niektórzy nawet zimš. Okazuje się, że Góra Gór po raz kolejny zastawiła pułapkę na tych, którzy próbujš jš zdobyć.

– Zimš w Karakorum praktycznie nie pada œnieg, a wiatr poleruje górę do gołego kamienia. Jakby tego było mało, w nocy na 6000 m temperatura spada do minus 50 stopni i to jest normalne, a około 9 rano, kiedy wychodzi słońce, to widziałem, jak po skale płynęła woda, czyli jest jakieœ plus 10 stopni. Żaden lód tego nie wytrzyma. Nie ma œniegu, nie ma lodu i kamień samoczynnie wypada, leci w dół i atakuje ludzi – opowiada Fronia. Wspomina miejsce, w którym zwęża się wcięcie w stoku zwane kuluarem, a kamienie spadajš. – Unik w lewo, w prawo, ale jesteœmy wpięci w linę i możemy się przesunšć o pół metra. Najpierw jeden z tragarzy, Ali, dostał kamieniem. Potem kask Darka Załuskiego wyglšdał jak po gradobiciu. Adam dostał odbitym kamieniem w nos. Na poczštku myœleliœmy, że to my zrzucaliœmy kamienie przy wspinaniu. Potem się okazało, że dostawał również pierwszy, idšcy w œcianie – mówi.

Jakby tego było mało, na Fronię i wspinajšcego się z nim w parze Piotra Tomalę o mało nie zeszła lawina. Oberwał się ogromny serak, a himalaiœci uciekli dosłownie w ostatniej chwili. Można powiedzieć, że kamień, który uderzył Rafała Fronię w rękę, uratował tej dwójce życie – według planu powinni być wtedy wyżej i wielka bryła lodu spadłaby prosto na nich. Takie obrywajšce się kawały lodu i spadajšce kamienie to też specyfika K2. Na innych oœmiotysięcznikach nawet zimš podobne atrakcje się nie zdarzały.

W takiej sytuacji, przy takim zagrożeniu nie ma miejsca na najmniejszy błšd, bo może się to skończyć œmierciš. Kiedy organizm jest wycieńczony wysokoœciš i wspinaczkš, a powyżej 8000 m nie może się zregenerować, bardzo łatwo o chwilę dekoncentracji, która może się okazać tragiczna w skutkach. Dlatego wejœcie na K2 to tylko częœć zadania. Jeszcze trudniejsze może się okazać zejœcie, zwłaszcza w zimie, gdy dzień jest krótki, a okno pogodowe w każdej chwili może się skończyć. Jedna z największych tragedii na K2 wydarzyła się w momencie schodzenia ze szczytu. Członkowie wyprawy z 2008 roku dotarli na wierzchołek doœć póŸno, a oberwany serak pozrywał liny poręczowe, po których alpiniœci mieli schodzić. Częœć zaczęła schodzić po ciemku, częœć chciała zaczekać do rana. W sumie, z powodu różnych błędów, podczas tej wyprawy zginęło dziesięciu himalaistów z siedmiu krajów oraz jeden pakistański tragarz.

Z rewolwerem w ręku

Góra-zabójca nie zna litoœci. Simone Moro, jeden z najlepszych alpinistów œwiata, opowiadał, że na K2 się nie wspina, bo tak obiecał żonie. Miała sen, że właœnie na tej górze zginie. Czy to tylko zwykła ostrożnoœć, czy też K2 ma w sobie coœ mistycznego? Może dlatego jako jednego z pierwszych przycišgnęła człowieka, który z mrokiem i œmierciš chciał być za pan brat. W 1902 roku w składzie wyprawy dowodzonej przez Oscara Eckensteina znalazł się Aleister Crowley, okultysta i alpinista w jednej osobie – niektórym znany jako Mistrz Bestia. Czego tam szukał? Czy cišgnęło go samo wyzwanie, czy może szukał doznań duchowych po pobycie w Indiach?

Œmiałkowie od poczštku natrafili na trudnoœci. Eckenstein tuż po przybyciu do Indii został aresztowany pod zarzutem szpiegostwa – wszak ten teren był miejscem wielkiej gry ówczesnych imperiów: brytyjskiego i rosyjskiego. Kiedy już wyprawa dotarła pod K2, na przeszkodzie stanęła pogoda. Mimo podjęcia kilku prób góry nie udało się zdobyć. Crowley był tym, który sugerował zmianę trasy i ruszenie przez miejsce nazwane kilka lat póŸniej Żebrem Abruzzów, ale został przegłosowany. Po kilku tygodniach w zimnie, na wietrze, przy rozrzedzonym powietrzu, bez zabezpieczeń, które majš do dyspozycji dzisiejsze wyprawy, członkowie ekspedycji byli na skraju wyczerpania psychicznego. Wtedy ujawniła się kolejna pułapka, którš góra zastawia na wspinaczy. Do kłótni dochodziło już wczeœniej, ale podczas jednej ze scysji Crowley wycišgnšł rewolwer, chcšc uspokoić swojego towarzysza. Na szczęœcie nie zdšżył strzelić. Rewolwer wytršcono mu z ręki, a sam Crowley dostał cios w brzuch. To ostudziło nastroje.

Wspinanie to wyzwanie nie tylko dla ciała, ale także dla ducha. – Trzeba umieć zamknšć się z innymi w namiocie na trzy miesišce i nie zagryŸć partnera. Czasami o wiele trudniej jest góry nie zdobywać, niż zdobywać. Kiedy mamy czekany w ręku, kiedy jest akcja, człowiek nie myœli, tylko działa. Gdy psuje się pogoda i to nie na godzinę, dzień czy dwa, tylko na dwa tygodnie, i przez ten czas nie da się wysunšć nosa z namiotu, wtedy zaczynajš się problemy, dołowanie, frustracje i czasami ludzie sobie z tym nie radzš. Pod K2 nie było kłótni w zespole, chociaż widziałem kiedyœ pod różnymi górami sytuacje, w których partnerzy wycišgali siekiery do ršbania lodu, stawali naprzeciw siebie i dawali sobie po twarzach – mówi „Plusowi Minusowi" Rafał Fronia.

Jak wielkie emocje rzšdzš wspinaczkš na K2, najlepiej widać na przykładzie samotnej akcji Denisa Urubki. Urodzony w Kazachstanie alpinista (ma również polskie obywatelstwo) chciał koniecznie zdobyć górę przed końcem lutego, bo jak uważał, tylko wtedy wejœcia na szczyt liczš się jako zimowe. Zaatakował szczyt sam, nie powiadomiwszy współtowarzyszy. Naruszył zasady panujšce w górach, wiedzšc, że może zginšć. Nie wzišł radia, bo w przypadku kłopotów nie chciał pomocy, nie chciał narażać innych członków wyprawy. Wyszedł, był wysoko, ale na wierzchołek się nie dostał ale przeżył. Czy umówił się z górš, że jeszcze do niej wróci?