Sondaż: Polacy nie chcą zaostrzania przepisów aborcyjnych

Badani chcš, by w przypadku nieusuwalnej i ciężkiej wady płodu, aborcja wcišż była legalna i dostępna.

Z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej" wynika, że zdecydowana większoœć ankietowanych Polaków nie chce zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej poprzez likwidację trzeciej przesłanki. Obecnie zezwala ona na terminację cišży w przypadku „ciężkiej i nieusuwalnej wady płodu".

Oznacza to, że niezależnie od tego, czy dalsze ograniczenie dostępnoœci aborcji miałoby nastšpić na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego po wniosku polityków PiS, czy też w wyniku przyjęcia ustawy proponowanej przez inicjatywę obywatelska, firmowanš przez Kaję Godek – tylko 17 procent respondentów opowiada się za takim zaostrzeniem prawa. Z kolei 70,3 procent ankietowanych jest temu przeciwne.

Dostęp do aborcji

Obecnie, po odrzuceniu w pierwszym czytaniu przez Sejm projektu obywatelskiego komitetu „Ratujmy kobiety", w Sejmie procedowany jest jedynie projekt „Zatrzymaj aborcję", którego autorzy podkreœlajš, że chodzi im o to, by aborcja nie była możliwa wtedy „gdy zachodzi podejrzenie urodzenia dziecka niepełnosprawnego". Tzw. przesłanka eugeniczna pozwala na mocy obowišzujšcej ustawy na aborcję w sytuacji, gdy „badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazujš na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upoœledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażajšcej jego życiu". Zdaniem obrońców życia, często wykorzystanie tej przesłanki do przeprowadzenia legalnej aborcji dotyczy m.in. dzieci z zespołem Downa, i to dotkniętych ta chorobš w lekkim nawet stopniu. Z tš ocenš nie zgadzajš się organizacje feministyczne, które podkreœlajš z kolei, że 96 proc. legalnych aborcji dokonywane jest w Polsce za sprawš tej właœnie przesłanki. Usunięcie tej możliwoœci de facto zlikwiduje jakikolwiek dostęp w Polsce do legalnej procedury usunięcia cišży.

W Trybunale Konstytucyjnym leży natomiast wniosek grupy posłów, którego treœć jest prawie tożsama z projektem „Zatrzymaj aborcję": dotyczy zbadania konstytucyjnoœci tzw. przesłanki eugenicznej do aborcji. Pod wnioskiem parlamentarzysty Prawa i Sprawiedliwoœci Bartłomieja Wróblewskiego podpisało się ponad 100 posłów z jego ugrupowania, a także z Klubu Kukiz'15, Koła Wolni i Solidarni oraz niezrzeszonych. Jest bardzo prawdopodobne, że obecny TK orzeknie niezgodnoœć tego przepisu z ustawš zasadniczš i przepis ten przestanie obowišzywać. Wielu obrońców życia zarzucało PiS i prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, że skierowanie wniosku do TK to wybieg i „zejœcie z linii ciosu", wynikajšce z obaw przed protestami ulicznymi. Prezes PiS podkreœlał kilkakrotnie, że istniejš „inne sposoby na rozwišzanie problemu aborcji, niekoniecznie drogš sejmowš".

Podzieleni wyborcy

W œwietle sondażu IBRIS zarzuty te brzmiš doœć prawdopodobnie, PiS może się obawiać odpowiedzialnoœci politycznej. Jeœli bowiem przeanalizujemy stanowisko badanych, bioršc pod uwagę preferencje partyjne, łatwo zauważyć, że nie tylko 100 procent elektoratu partii lewicowych jest przeciwne wyeliminowaniu z prawa tej przesłanki do legalnej aborcji, ale także 42 procent wyborców PiS się na to nie zgadza (37 proc. jest za).

– PiS będzie musiało nadal kluczyć w tej sprawie – komentuje dr Robert Sobiech, szef Instytutu Polityk Publicznych Collegium Civitas. – Już pierwsza próba zaostrzenia prawa była odsuwana w czasie przez rzšdzšcych, teraz jest druga konfrontacja i także PiS próbuje to odsunšć, ale na ile pozwolš na to œrodowiska pro-life? Wydawało się, że to opozycja parlamentarna ma problem z tym, dlaczego wyrzuciła do kosza projekt liberalny, ale wyglšda na to, że teraz problem znów jest po stronie PiS – analizuje socjolog.

Co ciekawe, zmiany takiej nie chcš także postrzegać jako prawica sympatycy ruchu Kukiz'15 (100 proc.) i konserwatywni wyborcy PSL (60 proc.). Rozkład głosów pokazuje też, jak bardzo strzałem w stopę było głosowanie Nowoczesnej i PO, w którego wyniku do komisji sejmowej trafił jedynie projekt zaostrzajšcy prawo antyaborcyjne, skoro aż 87 procent wyborców PO i 85 proc. wyborców Nowoczesnej jest przeciwne zaostrzeniu prawa.

W skomplikowanej sytuacji jest też koœciół katolicki. Biskupi zachęcali wiernych do składania podpisów pod inicjatywš „Zatrzymaj aborcję", co było wyraŸnym opowiedzeniem się za projektem. Tymczasem tylko 27 proc „wierzšcych i praktykujšcych regularnie" opowiada się za takim zaostrzeniem prawa, a 54 procent jest temu przeciwne.

Nie ma za to niespodzianek pod względem œwiatopoglšdowym: liczba przeciwników zaostrzania prawa roœnie tym bardziej, im bardziej za lewicę uważa się badany.