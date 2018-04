Wielki antyaborcyjny plakat przy Watykanie. Protesty

Baner o rozmiarze 7 na 11 metrów z antyaborcyjnym przesłaniem, powieszony w okolicy Watykanu, wzbudził protesty œrodowisk pro-choice. Domagajš się od burmistrz Rzymu szybkiego usunięcia spornej reklamy. - Ta histeryczna reakcja spowodowana jest wyrzutami sumienia - odpowiada prezes organizacji, która zawiesiła baner.

Na murze w okolicy Watykanu zawisł ogromny baner z antyaborcyjnym przesłaniem. Kampania zapoczštkowana przez organizację ProVita Onlus zapowiada 40. rocznicę legalizacji aborcji we Włoszech. Pierwsze podobne plakaty zaczęły się pojawiać jeszcze pod koniec ubiegłego roku, jednak dopiero teraz nastšpiła prawdziwa ofensywa w tej kwestii.

Na budzšcym protesty banerze można zobaczyć 11-tygodniowy płód. Obok znajdujš się napisy: "Byłeœ taki sam w wieku 11 tygodni. Wszystkie twoje narzšdy były obecne. Twoje serce biło już od trzeciego tygodnia od poczęcia. Już ssałeœ kciuk. A teraz stoisz tutaj, ponieważ matka cię nie abortowała".

Ma quali immagini e messaggi crudi? C’e un #bimbo a 11 settimane che parla alle coscienze e nessuna scritta offensiva. Solo la verita, c’e nel manifesto di ProVita! @Libero_official @interrisnews @ilfoglio_it @ilgiornale @fattoquotidiano pic.twitter.com/YQnP80LNCL — ProVita (@ProVita_Tweet) 6 kwietnia 2018

Kampania wzbudziła ostry protest wœród grup pro-choice. Zapowiedziały one protest pod plakatem na Via Gregorio VII i wezwały burmistrz Virginię Raggi do usunięcia budzšcego ich zdaniem kontrowersje baneru.

Monica Cirinna z Partii Demokratycznej, która opracowała projekt ustawy o tzw. zwišzkach partnerskich we Włoszech, napisała na Twitterze: To haniebne, że plakaty przeciwko prawu państwowemu i prawu kobiet do wyboru mogły pojawić się na ulicach Rzymu. Raggi, usuń to od razu".

Vergognoso che per le strade di Roma si permettano manifesti contro una legge dello Stato e contro il diritto di scelta delle donne #rimozionesubito https://t.co/fjW0mkGKvz — Monica Cirinna (@MonicaCirinna) 5 kwietnia 2018

Organizacja ProVita broni kampanii, twierdzšc, że "histeryczna" reakcja jest spowodowana wyrzutami sumienia. - Prawda boli, co czasem sprawia, że ludzie reagujš histerycznie - powiedział Enzo Pennetta, prezes organizacji.

Chociaż we Włoszech aborcja została w pełni zalegalizowana już w 1978 roku, to sš takie miejsca, gdzie znaleŸć ginekologa, który jš przeprowadzi, nie jest łatwo. Na klauzulę sumienia powołuje się nawet 70 proc. lekarzy, zwłaszcza na południu kraju. Tymczasem osoby, które przeprowadzš aborcję nielegalnie, mogš zapłacić grzywnę.