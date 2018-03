Scheuring-Wielgus: Kobiety są wkurzone

W poniedziałek odbyła się akcja Akcji Demokracji. W cišgu godziny 90 tys. osób podpisało się pod takim sprzeciwem wobec tego, co się wczoraj wydarzyło na komisji. W pištek będzie czarny pištek - zapowiedziała w Radiu Zet posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus.

Scheuring-Wielgus skomentowała w ten sposób pozytywne zaopiniowanie przez sejmowš komisję sprawiedliwoœci i praw człowieka obywatelskiego projektu "Zatrzymaj aborcję", który znosi możliwoœć przerwania cišży w sytuacji stwierdzenia uszkodzenia płodu. Wczeœniej do przyspieszenia prac nad tym projektem wezwał Episkopat.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Posłanka Nowoczesnej podkreœliła, że już w œrodę odbędzie się strajk ostrzegawczy studentów UW przeciwko projektowi ustawy. Z kolei w pištek Strajk Kobiet organizuje tzw. czarny pištek - protest kobiet sprzeciwiajšcych się obywatelskiemu projektowi ustawy zaostrzajšcemu przepisy ws. aborcji.

- Jeżeli rzšdzšcy reagujš bardzo szybko na głos biskupów, żeby zajšć się legislacjš i bardzo szybko zwołujš komisję sprawiedliwoœci i praw człowieka i sš już zapowiedzi, że w œrodę komisja polityki społecznej, która będzie nad tym obradowała, to wydaje mi się, że jest w nich determinacja. Ale oni się potknš o to - mówiła posłanka Nowoczesnej.

Według Scheuring-Wielgus polskie kobiety "sš naprawdę wkurzone i nie dopuszczš do tego, żeby taki projekt wyszedł z parlamentu".

Mówišco swoim stanowisku ws. zmian przepisów ws. aborcji posłanka Nowoczesnej podkreœliła, że w jej opinii "kobieta powinna mieć wybór". - I nikt nie ma prawa mi narzucać swojego œwiatopoglšdu - dodała. - Jeżeli ja jestem kobietš i przypuœćmy, mam bardzo trudnš sytuację rodzinnš i dowiaduję się, że moje dziecko będzie mocno upoœledzone, to ja mam prawo do wyboru. Mogę urodzić albo nie rodzę, proste - podkreœliła.

Posłanka zarzuciła też rzšdzšcym, że dziœ "nikt w Polsce nie zajmuje się na poważnie problemami osób, które rzeczywiœcie wychowujš dzieci z upoœledzeniami, najróżniejszymi, nie ma na ten temat debat". - Matki, które decydujš się na to, żeby urodzić dziecko z zespołem Downa, zostajš same. Kiedy rodzš dziecko z zespołem Downa, 80 proc. mężczyzn odchodzi od kobiet. Dostajš zasiłek pielęgnacyjny 1300 zł. Nie pracujš, ponieważ całe swoje życie poœwięcajš dziecku. I super, że to robiš, ale powinny mieć wsparcie o wiele, wiele większe od państwa - przekonywała. Zaznaczyła przy tym, że jeœli kobieta decyduje się na urodzenie dziecka cierpišcego na zespół Downa to jest to "jej wybór". - I ja będę jej bardzo kibicować - zapewniła.