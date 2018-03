Patryk Jaki: Mamy prawo kobiety. A co z prawem dziecka? Fotorzepa, Robert Gardziński

- Jako osoba wierzšca jestem zwolennikiem zakazu (aborcji). Jako polityk - gdyby podejmować decyzję (ws. aborcji) na poczštku cišży, gdy dziecko nie jest zdolne do samodzielnego życia, to jest przestrzeń do dyskusji - mówił w TVN24 wiceminister sprawiedliwoœci Patryk Jaki komentujšc spór o obywatelski projekt ustawy "Zatrzymaj aborcję", który jest obecnie procedowany przez polski Sejm.

