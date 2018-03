Lubnauer: Jestem za prawem do terminacji ciąży do 12. tygodnia

- Jestem za prawem do terminacji cišży do 12 tygodnia po konsultacji z psychologiem, czyli w modelu niemieckim - oœwiadczyła w radiu TOK FM Katarzyna Lubnauer, szefowa Nowoczesnej. - Uważam, że czasem sš sytuacje, w której kobieta po prostu powinna mieć prawo - dodała.

- Nie ma czegoœ takiego jak dziecko poczęte. Jest zarodek, płód. Życie ludzkie jest w momencie, kiedy się człowiek urodzi, a wczeœniej nie ma takiego pojęcia - mówiła Lubnauer w niedzielę w TVN24. Pytana o te słowa w poniedziałek w TOK FM szefowa Nowoczesnej stwierdziła, że "problem polega na tym, że œrodowiska pro-life'owe wprowadzajš swój własny język - o zabijaniu dziecka, o dziecku poczętym".

- Natomiast zdajemy sobie sprawę, że z medycznego punktu widzenia oczywiœcie mamy do czynienia najpierw z zarodkiem, potem płodem, mówimy o "terminacji cišży". To zawsze sš dramatyczne wybory. Ja nie uważam, że "aborcja jest OK", żeby nie było wštpliwoœci. Natomiast uważam, że czasem sš sytuacje, w której kobieta po prostu powinna mieć prawo - oceniła.

Pytana o to, czy jest opowiada się za liberalizacjš przepisów dotyczšcych aborcji, Lubnauer powiedziała, że jest "za prawem do terminacji cišży do 12. tygodnia, po konsultacji z psychologiem, czyli w modelu niemieckim".

- Uważam, że w sytuacji, w której wiemy, że w Niemczech takich terminacji cišży dzieje się ok. 100 tys. w dwa razy większym kraju, to oznacza, że w Polsce one też się dziejš. Tylko w warunkach, które często zagrażajš życiu matki - tłumaczyła.

- W tej chwili rzeczywiœcie ponieważ do któregoœ tygodnia cišży terminacja jest przy pomocy farmakologicznej, w zwišzku z tym kobiety bardzo często szukajš w internecie, jakie œrodki farmakologiczne należy zażyć. Często jest to mieszanka, która jest groŸna dla ich życia. W zwišzku z tym uważam, że państwo ma obowišzek zadbać o to, żeby z jednej strony była bardzo dobra edukacja seksualna, z drugiej strony dostęp do antykoncepcji, ale również powinno zadbać o to, żeby był dostęp do legalnej, bezpiecznej aborcji - podkreœliła.

Lubnauer dodała, że grupa posłów jej partii złożyła projekt ustawy "o œwiadomej prokreacji". - On jest dokładnie wzorowany na modelu niemieckim - wyjaœniła.