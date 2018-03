Nowacka: Nikt nie spodziewał się tak licznych protestów

- Nikt, w szczególnoœci z polityków rzšdzšcych nie spodziewał się, że protesty będš tak liczne. Zakładali, że 2016 rok się nie powtórzy. Okazuje się, że nie doœć że się powtarza, to skala jest jeszcze większa. I to w chwili, gdy oni próbujš uciec - tak Barbara Nowacka, liderka Inicjatywy Polskiej mówiła w programie #RZECZoPOLITYCE o pištkowych protestach w całej Polsce przeciwko zaostrzeniu ustawy aborcyjnej.

- PiS wycofało się z prac w komisjach nad tym projektem. Zrobili szybki krok w tył, udajšc że ich nie ma, liczšc że nie będzie dalszej fali protestu społecznego. Otóż była - podkreœliła Nowacka.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Nowacka mówiła też o scenariuszu, w którym to TK, a nie Sejm dokona rozstrzygnięć w sprawie obecnie obowišzujšcego prawa aborcyjnego. - Jestem przekonana, że protesty wrócš. Chociaż to rodzaj pułapki zastawionej na nas: "Bo przecież broniliœcie TK, a tu TK orzeka". My broniliœmy praworzšdnego Trybunału, a nie jego atrapy - podkreœliła.

W trakcie rozmowy liderka Inicjatyw Polskiej mówiła też o kolejnym projekcie obywatelskim nad którym trwajš obecnie prace. Dotyczy on rozdziału Koœcioła od państwa. - Projekt jest już w dużej mierze napisany. Do końca kwietnia ten projekt z tysišcem podpisów złożymy u Marszałka Sejmu. Od dawna mówimy, że takie projekty muszš się pojawić. W Sejmie nie ma niestety siły, które by to robiły. Mam nadzieję, że tym razem Nowoczesna się dołšczy - podkreœliła. - Oni też widzš, że projekty obywatelskie majš niesamowitš siłę - mówiła.