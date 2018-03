RZECZoPOLITYCE Kaja Godek: Zaczynam się bać o bezpieczeństwo swoje i rodziny

- W mediach społecznoœciowych, na profilach aborcjonistów, sš pozakładane wštki, gdzie się nawołuje do niemalże fizycznej rozprawy ze mnš. Jest np. założony wštek, gdzie ludzie piszš "ona gdzieœ mieszka, chodzi gdzieœ po ulicy, gdzieœ chodzi do sklepu, urzšdŸcie jej piekło". Gdybym zaczęła to zgłaszać na policję, nie wychodziłabym z policji - powiedziała w programie #RZECZoPOLITYCE Kaja Godek, pełnomocniczka komitetu "Zatrzymaj Aborcję".

Goszczšca w programie Jacka Nizinkiewicza skrytykowała publikację "Gazety Wyborczej", która napisała o zajmowaniu przez Kaję Godek stanowiska w radzie nadzorczej Warszawskich Zakładów Mechanicznych. - Œrodowiska aborcjonistów, które sš bardzo mocno usadowione w wielu miejscach, również w mediach, wczoraj zaatakowała mnie "Gazeta Wyborcza". Gratuluję refleksu, bo po 2,5 roku znalazła rzecz publicznie dostępnš w KRS-ie - zwróciła uwagę.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- "Gazeta Wyborcza" nieustannie podnosi larum, że rodziny żyjš w trudnej sytuacji, że należy dbać o rodziny, które majš niepełnosprawne dzieci, tymczasem mnie próbuje zwolnić z pracy. To jest oczywisty lincz - oceniła Godek.

Samš publikację nazwała "informowaniem w tonie skandalu". - Ja wiem, że firma, w której pracuję, jest w tej chwili bombardowana przez dziennikarzy tego medium, że tam wpływajš wnioski, dzwoniš telefony, sš pisane maile w tej sprawie. Firma ma się tłumaczyć, dlaczego ja zostałam zatrudniona. Tam oczywiœcie jest oddelegowana osoba do kontaktu z mediami i można się kontaktować, bo to jest informacja, która nie jest tajemnicš - mówiła.

Godek zwróciła uwagę na czas, w którym informacje o jej zatrudnieniu w radzie nadzorczej WZM pojawiły się w mediach. - Wycišgnięto to w momencie, kiedy "Czarny protest" organizuje nagonkę na inicjatywę "Zatrzymaj Aborcję". To jest oczywisty element nagonki na mnie. Ja chcę też powiedzieć, że w mediach społecznoœciowych, na profilach aborcjonistów, sš pozakładane wštki, gdzie się nawołuje do niemalże fizycznej rozprawy ze mnš. Jest np. założony wštek, gdzie ludzie piszš "ona gdzieœ mieszka, chodzi gdzieœ po ulicy, gdzieœ chodzi do sklepu, urzšdŸcie jej piekło" - opowiadała.

Pytana przez Jacka Nizinkiewicza, czy zgłasza takie sprawy służbom, pełnomocniczka projektu "Zatrzymaj Aborcję" stwierdziła, że "nie wychodziłaby wówczas z policji". - Jest tego taka iloœć, że ja jestem w tej chwili sterroryzowana, zastraszona, jestem naprawdę w sytuacji takiej, że zaczynam się bać o swoje i mojej rodziny bezpieczeństwo fizyczne - mówiła.

Kaja Godek podkreœliła, że nie jest inżynierem, ale stopień ten nie jest potrzebny do zasiadania w radzie nadzorczej WZM. - Rada nadzorcza zajmuje się nadzorowaniem pracy zarzšdu, organizacji firmy. Tu jest wszystko zgodne z prawem (...) Ja zajmuję się w WZM-ie innymi rzeczami, niż konstrukcja silników - zauważyła.

Kilkadziesišt tysięcy manifestujšcych na "czarnym proteœcie"? - Pytanie, czy jest się czego bać - mówiła Kaja Godek.

tv.rp.pl

Zdaniem Godek prawo aborcyjne powinno być "uszczelnione", a okreœlenie "zaostrzenie" nie jest właœciwe. - Przyznajšc prawo do życia kolejnej grupie dzieci - łagodzimy prawo. Ja to bardzo mocno podkreœlam. To całe słownictwo, które jest używane w odniesieniu do inicjatywy "Zatrzymaj Aborcję", to jest słownictwo, które ma do tej ustawy zniechęcić. To jest bardzo dobra ustawa. To jest cywilizacyjny krok naprzód - oceniła. - Każdy krok w kierunku pełniejszej ochrony życia jest krokiem dobrym - dodała.

- W tym momencie zajmujemy się jednš przesłankš - tš, na podstawie której ginie najwięcej dzieci w polskich szpitalach, 96 procent. Jeżeli dojdzie do uchwalenia tej ustawy, a ja myœlę, że powinno dojœć do jej uchwalenia i powinno dojœć niezwłocznie, to będziemy w lepszej Polsce - mówiła rozmówczyni Jacka Nizinkiewicza.

Goœć programu #RZECZoPOLITYCE nie rozumie, dlaczego parlamentarna większoœć wstrzymuje prace nad projektem przepisów autorstwa komitetu "Ratujmy kobiety". - Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwoœć ma większoœć w Sejmie, zresztš razem z innymi posłami, którzy również sš życzliwi tej ustawie, mogłoby tę ustawę uchwalić bardzo szybko. Z nieznanego mi powodu od pierwszego czytania do dnia dzisiejszego minęło już 2,5 miesišca. Jedna komisja zaopiniowała ten projekt (...), ale tak naprawdę prace nad tym projektem zostały zlecone Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. I to ta komisja blokuje procedowanie tego projektu - wyjaœniała.

Pytana o pištkowy "Czarny protest", który zdaniem władz Warszawy zgromadził ok. 50 tys. manifestujšcych, a zdaniem policji znacznie mniej, Kaja Godek stwierdziła, że nie jest to wielka frekwencja.

- Mieliœmy do czynienia z bardzo wieloma protestami od poczštku objęcia rzšdów przez obecnš większoœć - i w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, i w sprawie KRS-u, i w sprawie IPN-u... Cały czas coœ się dzieje, cały czas ulica jest aktywna. I te protesty, które przeszły w pištek, po pierwsze miały znacznie mniejszš frekwencję, niż protesty półtora roku temu, w paŸdzierniku 2016 roku. Nawiasem mówišc w dalszym cišgu w wielu telewizjach pokazuje się przebitki z "Czarnego protestu" z 2016 roku, bo te protesty obecne już nie wyglšdajš tak groŸnie - mówiła.

- Tamta fala protestów przeszła, zdjęcia pozostały, cały czas się te zdjęcia opinii publicznej pokazuje. W tej chwili policja podała, że w pištek w Warszawie było między 17 a 20 tys. osób - dodała Godek.

Jej zdaniem 17-20 tys. to nie dużo "jak na protest, który był robiony z ogromnš emocjš i z wielkš mobilizacjš". - Jechały autokary z całej Polski. Nie jest to protest przerażajšcy - komentowała.

- My obserwowaliœmy na kontach społecznoœciowych, jak to się rozwijało. Pierwsza wersja była taka, że w całej Polsce, w wielu miastach, będš strajki. Potem się okazało, kiedy te strajki nie przycišgały zbyt dużej liczby uczestników, czyli perspektywa na œcišgnięcie dużej liczby ludzi nie była wielka, zaczęto organizować autokary i one pojechały na Warszawę. Tu jest więc jakby kwestia liczebnoœci, ale jest też kwestia samego postulatu: naprawdę, w cywilizowanym, nowoczesnym państwie nie można pozwalać na dyskryminację osób niepełnosprawnych i nie można pozwalać na to, żeby kogoœ na etapie prenatalnym, czy jakimkolwiek innym, selekcjonować i pozwalać na zabijanie - powiedziała w programie #RZECZoPOLITYCE Kaja Godek.