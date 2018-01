List do Borusewicza. "Obraził tysiące Polek"

"Skończyły się czasy, kiedy mężczyŸni tłumaczš kobietom, co rzeczone majš na myœli" - piszš w liœcie otwartym do wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza działaczki z Warszawskiego Strajku Kobiet.

List jest odpowiedziš na słowa wicemarszałka Senatu, którego ten w œrodę udzielił telewizji Superstacja. "Wypowiedzi senatora Borusewicza były oburzajšce i obraŸliwe dla tysięcy Polek" - stwierdzajš autorki listu.

Nawišzujšc do odrzuconego w Sejmie projektu ustawy autorstwa komitetu "Ratujmy Kobiety 2017", liberalizujšcego przepisy dot. aborcji, działaczki piszš, że oburzył je "fakt traktowania ogólnopolskiej, społecznej inicjatywy jako spisku dwóch partii politycznych, tj. Razem i SLD".

"Kiedy latem i zimš stałyœmy pod Senatem, często Pan do nas wychodził, zna Pan nasze twarze i widział autentyczne zaangażowanie w obronę praworzšdnoœci w Polsce. Tym bardziej jest nam przykro słyszeć teraz z Pana ust podobne insynuacje. Czas zrozumieć podstawowš zasadę: politycy sš dla obywateli, nie obywatele dla polityków" - piszš autorki.

Wspominajšc słowa Borusewicza "Ja wiem, jaka jest intencja polityczna. to przecież nie chodzi o tę ustawę", działaczki stwierdzajš, że "skończyły się czasy, kiedy mężczyŸni tłumaczš kobietom, co rzeczone majš na myœli". "Przykre jest to, że w swoim zapętleniu stracił Pan zrozumienie, czym sš ruchy społeczne. Przełom w walce o prawa obywatelskie dzieje się na pana oczach, a Pan w naszych działaniach widzi rzekomy atak ze strony partii, które nie miały z protestem nic wspólnego (w stolicy organizował go samodzielnie Warszawski Strajk Kobiet). Takowe sš owszem w komitecie Ratujmy Kobiety, ale on nie był ani inicjatorem, ani organizatorem Czarnej Œrody" - czytamy w liœcie.

Komentujšc obowišzujšce przepisy ws. aborcji, Warszawski Strajk Kobiet stwierdza, że "trudno nazwać kompromisem prawo, które zostało ustanowione przy tak dużym sprzeciwie społecznym". "Był to w dodatku układ między politykami a hierarchami Koœcioła katolickiego. Episkopat nie powinien być instytucjš, której stanowisko stanowi dla polityka jakikolwiek wyznacznik" - piszš autorki.

"Nie zgadzamy się na referendum, w którym będzie się decydowało, czy kobieta ma prawo rozporzšdzać własnym ciałem, ergo: czy zasługuje na prawa człowieka. Idšc tym tropem, można by zaproponować kolejne: czy kobieta powinna samodzielnie prowadzić samochód?" - pytajš działaczki. Apelujš też o odpowiedŸ na pytanie, czym dla opozycji parlamentarnej sš ruchy obywatelskie. "Czy tylko narzędziem, gdy ich potrzebujecie czy realnym głosem, z którym się liczycie?" - czytamy.

"Podczas protestów w grudniu 2016 i lipcu 2017 chętnie Pan z nami rozmawiał, pokazywał się publicznie. Szkoda, że tym razem nie chce Pan usłyszeć naszego głosu" - kończy swój list do Borusewicza Warszawski Strajk Kobiet.