Kukiz odpowiada Godek: Łatwo krzyczeć "brońmy życia poczętego"

- Jestem zwolennikiem ochrony życia poczętego. Płód nie jest dla mnie zlepkiem komórek ale poczštkiem Człowieka. Jestem jednak również orędownikiem obrony godnoœci tych już narodzonych - pisze Paweł Kukiz w odpowiedzi na list otwarty Kai Godek z komitetu "#ZatrzymajAborcję".

"Pańskiej wypowiedzi nie da się zinterpretować inaczej niż jako obrony aborcji eugenicznej" - napisała w liœcie otwartym do Pawła Kukiza pełnomocniczka komitetu "#ZatrzymajAborcję" Kaja Godek, krytykujšc słowa polityka, bronišcego tzw. kompromisu aborcyjnego. Polityk wczeœniej w rozmowie w TVP Info mówił, że jest zwolennikiem utrzymania obowišzujšcej ustawy antyaborcyjnej. - Uważam, że zanim zaczniemy dyskutować jej zaostrzenie, to musimy najpierw zadbać o los tych dzieci już narodzonych, dzieci niepełnosprawnych; los matek, które dostajš niestety ochłapy - powiedział. "Tak zwany „kompromis aborcyjny”, którego utrzymania jest Pan zwolennikiem, przynosi w Polsce ponad tysišc ofiar rocznie" - napisała zaœ Godek.

Kukiz w odpowiedzi na jej list zaznacza, że tak jak ona, jest "zwolennikiem ochrony życia poczętego". "Jestem jednak również orędownikiem obrony godnoœci tych już narodzonych. Godnoœci niepełnosprawnych (często bardzo mocno) dzieci, godnoœci ich matek, które do końca życia oddajš całe siebie, całe swe życie i marzenia, by opiekować się swoimi niepełnosprawnymi dziećmi" - napisał na swoim koncie na Facebooku.

"Sš priorytety, a tymi priorytetami sš niepełnosprawni już żyjšcy - urodzeni. A nazywajšc rzeczy po imieniu - wegetujšcy" - stwierdził następnie. Wskazał przy okazji na inicjatywy jego ugrupowania, majšcych poprawić sytuację niepełnosprawnych i ich matek. "Państwo płaci od 3800 zł do 5000 za utrzymanie miejsca niepełnosprawnego dziecka w domu pomocy społecznej, ale już rodzicom-opiekunom (a najczęœciej samej matce, bo tatusiowie często z takich rodzin uciekajš) 520 zł" - zauważył również.

Kukiz zaapelował do Godek o "ugodę". "Pani, ze swojš Fundacjš użyje wszystkich sił i œrodków, aby wraz z Kukiz'15 wpłynšć na PiS i załatwić choć te opisane przeze mnie problemy (będziemy się wspierać przy zapewnieniu bezpieczeństwa i godnoœci Niepełnosprawnych i ich Rodziców) a kiedy już te niesprawiedliwoœci zlikwidujemy to powrócimy do dyskusji o zaostrzeniu ustawy o aborcji" - napisał.

"Naprawdę, łatwo jest krzyczeć brońmy życia poczętego ale znacznie trudniej obronić to, które już trwa poza łonem matki" - napisał Paweł Kukiz.