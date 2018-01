PO chce odbudować wiarygodność edukacją seksualną

Nowa ustawa dotyczšca m.in. in vitro i edukacji seksualnej - to pomysł PO na odbudowę wiarygodnoœci po głosowaniu ws. aborcji.

Pomysł złożenia takiej ustawy to jedna ze spraw, które były omawiane na œrodowym posiedzeniu klubu parlamentarnego.

Jak wynika z naszych informacji, ustawa ma dotyczyć też m.in. dostępu do antykoncepcji. Dyskutowany projekt nie dotyczy tzw. kompromisu aborcyjnego. PO nie będzie też - co w rozmowach z "Rzeczpospolitš" mówili już wczeœniej politycy partii Grzegorza Schetyny - wspierać pomysłu, by w Sejmie złożyć ponownie projekt komitetu "Ratujmy Kobiety". To zaproponowała w ubiegłym tygodniu Nowoczesna.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Rozmowa na trzygodzinnym posiedzeniu w œrodę dotyczyła też konsekwencji personalnych głosowania w sprawie aborcji.

Nasi rozmówcy podkreœlajš, że dyskusja była konstruktywna i skupiła się na wycišgnięciu wniosków z sytuacji, która miała miejsce dwa tygodnie temu. Dyskusja dotyczyła też losów trójki wyrzuconych z PO posłów, w tym Marka Biernackiego. Nieoficjalnie w PO można usłyszeć, że ich powrót do partii jest cały czas możliwy, chociaż będzie wymagał zapewne złożenia przez całš trójkę odwołań do sšdu koleżeńskiego.

Do tej pory trójka posłów tego nie zrobiła. Niedawno 10 senatorów PO wystosowało apel o przywrócenie trójki do partii.