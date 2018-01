Sądny dzień opozycji

Chaos, konsternacja, wœciekłoœć, widmo rozpadu – to sejmowa opozycja po głosowaniu ws. aborcji.

Kryzys opozycji – być może największy od wyborów – wywołało jedno głosowanie w sprawie aborcji. W œrodę wieczorem Sejm wyrzucił do kosza projekt „Ratujmy kobiety”, liberalizujšcy ustawę aborcyjnš. To efekt postawy opozycji. 29 posłów PO, dziesięciu posłów Nowoczesnej nie wzięło udziału w głosowaniu. Trzech polityków PO zagłosowało za odrzuceniem w pierwszym czytaniu, a Paweł Pudłowski z Nowoczesnej wstrzymał się. To wywołało reakcję łańcuchowš w obydwu partiach. Tym bardziej że aż 58 posłów PiS – w tym Jarosław Kaczyński, Ryszard Terlecki i inni kluczowi politycy partii – zagłosowało za dalszymi pracami nad projektem, który w Sejmie przedstawiła Barbara Nowacka.

Zgodnie z naszymi informacjami w trakcie posiedzenia Klubu PiS padła w tym tygodniu sugestia, że projekty obywatelskie majš przechodzić przez pierwsze czytanie. Ostatecznie stało się tak tylko z projektem Kai Godek. Dyscypliny w klubie nie było. PiS nie spodziewało się jednak takich kłopotów opozycji.

Reakcja inicjatorów projektu „Ratujmy kobiety" była ostra. „WyobraŸcie sobie, że wiele z tych niegłosujšcych za RatujmyKobiety z .N i PO siedziało na sali. Tylko w tym głosowaniu nie wzięli udziału. Na demonstracjach prodemokratycznych, sorry, nie macie czego szukać” – napisała w nocy Barbara Nowacka, liderka Inicjatywy Polskiej. Politycy PO i Nowoczesnej nieoficjalnie w bardzo ostrych słowach komentowali decyzje swoich kolegów. Ale szkody wyrzšdzone opozycji sš już nieodwracalne, nawet jeœli kary dla posłów okazały się doœć srogie.

PO wyrzuca troje posłów

– Będzie œcięcie – rzucił na sejmowym korytarzu jeden z polityków PO przed czwartkowym posiedzeniem zarzšdu, na którym miała odbyć się dyskusja nad całš sytuacjš. Jego członkowie wchodzili na posiedzenie – zorganizowane w czwartek wczesnym przedpołudniem – z bardzo nietęgimi minami. Po kilkunastu minutach dyskusji w sejmowej sali, tuż przy stoliku dziennikarskim rzecznik PO Jan Grabiec ogłosił decyzję: Marek Biernacki, Joanna Fabisiak i Jacek Tomczak zostali wyrzuceni z partii za głosowanie wbrew dyscyplinie. Pozostali nieobecni na głosowaniu będš tłumaczyć się przed kolegium klubu. Czekajš ich – zgodnie z deklaracjami polityków Platformy – srogie kary. Decyzja zarzšdu była jednogłoœna. A w PO dużš absencję na głosowaniu najczęœciej tłumaczy się strachem posłów o konserwatywnych poglšdach przed konsekwencjami w parafiach.

Trójka wyrzuconych posłów to konserwatywni politycy z wieloletnim stażem z PO. Decyzja zarzšdu może mieć dalekosiężne konsekwencje. – Moje dalsze polityczne losy uzależniam od tego, co stanie się z odwołaniem, które ma złożyć poseł Tomczak – powiedział „Rzeczpospolitej” konserwatywny senator PO Jan Filip Libicki. Sytuacja w partii – po niedawnych transferach samorzšdowców, kłopotach sondażowych i zaskakujšcej dla wielu polityków opozycji głębokiej rekonstrukcji rzšdu – była i tak bardzo napięta. Po œrodowym głosowaniu i wyrzuceniu trójki posłów w PO nastroje sš jeszcze gorsze.

Kłopoty Nowoczesnej

Bardzo napięta atmosfera panuje też w partii Katarzyny Lubnauer. Na czwartkowym posiedzeniu klubu kilkoro posłów – w tym Joanna Scheuring-Wielgus, Monika Rosa, sekretarz generalny partii Adam Szłapka i rzecznik Paulika Hennig-Kloska – zadeklarowało, że rozważa odejœcie. Kilka godzin póŸniej Scheuring-Wielugus, Krzysztof Mieszkowski i Joanna Schmidt ogłosili, że zawieszajš swoje członkostwo w klubie. Jak tłumaczyli, to sprzeciw wobec postawy kolegów i koleżanek. Zawieszenie ma potrwać miesišc. – To będzie czas na dyskusję, czy Nowoczesna jest jeszcze potrzebna – powiedziała Scheuring-Wielgus w Sejmie. Kolejna zła informacja to czwrtkowa decyzja o odejœciu z partii jednego z niegłosujšcych - posła Adama Cyrańskiego.

Reakcja Nowoczesnej to kary dla nieobecnych oraz powołanie rzecznika dyscypliny. Oficjalnie dyscypliny w tej sprawie w œrodę wieczorem nie było.

We wtorek nowš szefowš klubu została Kamila Gasiuk-Pihowicz. Była rekomendowana przez przewodniczacš partii, Katarzynę Lubnauer. Przewodniczšca mówiła w czwartek dziennikarzom w Sejmie, że jest „wœciekła". Ale trudno wyniku głosowania nie interpretować jako pierwszy poważny kryzys nowego przywództwa partii.

W czwartek pojawiła się też informacja Radia RMF, że w Nowoczesnej wydano zakaz wypowiadania się w mediach politykom spoza œcisłych władz partii i klubu. – To nie zakaz, a bardziej sugestia – komentuje nasz rozmówca z partii. Š?