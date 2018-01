Patryk Jaki: Dorośli z zespołem Downa w 90 procentach to są szczęśliwi ludzie

Patryk Jaki: Dorośli z zespołem Downa w 90 procentach to sš szczęśliwi ludzie Fotorzepa/ Sławomir Mielnik

- Większoœć aborcji "eugenicznych" w Polsce, to sš aborcje dzieci z zespołem Downa. Jakie my mamy prawo człowiekowi, który ma zdolnoœć do samodzielnego życia, odbierać to prawo do szczęœcia, nawet jeżeli nie chcemy ich sami wychować? - mówił w Polsat News Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwoœci.