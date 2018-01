Zandberg do Giertycha: W której sekundzie słychać strzały?

- Pani (Barbara) Nowacka dostanie program obok swej koleżanki Magdaleny Ogórek. Zasłużyła - napisał na Twitterze Roman Giertych, wywołujšc krytykę ze strony zwolenników projektu ustawy liberalizujšcej przepisy dot. aborcji.

W œrodę Barbara Nowacka, szefowa Inicjatywy Polskiej, przedstawiała w Sejmie projekt ustawy komitetu "Ratujmy Kobiety". Projekt został odrzucony w pierwszym czytaniu. Choć dalsze prace nad nim poparła częœć posłów PiS, na czele z prezesem tej partii Jarosławem Kaczyńskim, to zabrakło głosów opozycji - grupa posłów Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej nie wzięła udziału w głosowaniu.

"Czy ktoœ chce, aby karać więzieniem za głoszenie poglšdów o szkodliwoœci aborcji? Również poglšdów religijnych w tym zakresie? Czy opozycja chce iœć do wyborów z programem, aby spenalizować nauczanie Koœciołów chrzeœcijańskich i judaizmu? Zapis proponowanej ustawy wprowadza penalizację każdego publicznie wyrażonego sprzeciwu wobec aborcji lub antykoncepcji, również tego głoszonego na kazaniach. Również tego wyrażonego na fb lub tt. Oznacza wprowadzenie kar wiezienia za poglšdy, które wyznaje w Polsce przynajmniej połowa społeczeństwa. W tym zakresie jest najbardziej skrajnym przypadkiem łamania wolnoœci słowa jaki kiedykolwiek od komunizmu ktoœ w Polsce zaproponował" - napisał na Facebooku Roman Giertych, były wicepremier z czasów koalicji PiS-Samoobrona-LPR.

Poniżej dalsza częœć artykułu

"Projekt przedstawiony przez paniš (Barbarę) Nowackš œwiadczy o jej kompletnym odrealnieniu i skrajnej ignorancji prawnej i politycznej. Podejrzewam, że został zrobiony na zlecenie PiS, bo tylko PiS na takiej głupocie opozycji wygrywa. Sšdzę, że tak jak pani Ogórek posłużyła PiS do obalenia SLD, tak zadaniem Nowackiej jest pomóc PiS uzyskać większoœć konstytucyjnš" - kontynuował.

"Pani Nowacka dostanie program obok swej koleżanki Magdaleny Ogórek. Zasłużyła" - dodał na koniec.

Na te słowa zareagował Adrian Zandberg, jeden z liderów partii Razem, która od trzech dni ostro krytykuje opozycję za wstrzymanie się częœci parlamentarzystów od głosowania. Na sobotę ugrupowanie zapowiada demonstrację pod Sejmem pod hasłem "Miarka się przebrała", gdzie będzie się domagać działań ze strony opozycji.

"Przed państwem autorytet Zje-Dno-Czo-Nej Kompromitacji i jej narracja na dzisiaj" - skomentował na Twitterze słowa Giertycha Zandberg (od œrody na tym portalu społecznoœciowym promowany jest hasztag #ZjednoczonaKompromitacja, wyœmiewajšcy "Zjednoczonš opozycję"). "Rano już usłyszałem w mediach, że kompromitacja Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej to tak naprawdę... wina Razem. Trudno się zdecydować, czy te popisy sš bardziej œmieszne czy żałosne. Jedno jest pewne: nie umiejš przestać" - napisał lewicowy polityk.

Dzięki Pana œmiesznej partyjce SLD nie weszło do Sejmu, a PiS ma większoœć. Ciekawe, czy zrobił Pan to przypadkowo? — Roman Giertych (@GiertychRoman) 12 stycznia 2018

Na wpis Zandberga zareagował Giertych. "Dzięki Pana œmiesznej partyjce SLD nie weszło do Sejmu, a PiS ma większoœć. Ciekawe, czy zrobił Pan to przypadkowo?" - napisał, przypominajšc tezę częœci komentatorów politycznych, że Razem swoim wynikiem w ostatnich wyborach parlamentarnych odebrało głosy SLD, przez co Sojusz nie przekroczył progu wyborczego i i nie dostał się do Sejmu.

"To, że tysišce ludzi zorganizowały się oddolnie, bo mieli dosyć takich postaci jak pan, zapewne nie mieœci się panu w głowie. Zje-Dno-Czo-Na Kompromitacja woli swoje teorie spiskowe. W której sekundzie słychać strzały?" - odpowiedział adwokatowi Zandberg. To nawišzanie do komentarzy z amatorskiego filmu nagranego po katastrofie w Smoleńsku.

"Prawdziwy z pana towarzysz broni, który razem z Nowackš realizuje stare hasło: Proletariusze wszystkich krajów łšczcie się!" - odpisał mu Giertych, który wczeœniej przypomniał, że "od 30 lat jest przeciw aborcji".