Rosja już nie taka straszna

Jak wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej", to właśnie zagrożenie polityką prowadzoną przez wschodniego sąsiada jest zdaniem ankietowanych największym zagrożeniem dla Polski. Tak twierdzi 40 proc. badanych w sondażu z 11–12 sierpnia tego roku. Wśród pozostałych zagrożeń na kolejnych miejscach są m.in. islamski terroryzm (20 proc.) oraz zagrożenie wynikające z polityki Niemiec – 11 proc.

Co ciekawe, w porównaniu z analogicznym badaniem sprzed trzech lat – czyli gdy rozpoczynał się kryzys ukraiński – spada liczba Polaków, którzy jako zagrożenie wskazują Rosję. W 2014 roku było to aż 83 proc. ankietowanych.

Wzrasta za to poczucie zagrożenia ze strony islamskiego terroryzmu. W 2014 tylko 4 proc. ankietowanych wskazywało ten rodzaj zagrożenia jako najważniejszy dla Polski. – Polacy są realistami, jeżdżą po Europie, wiedzą o zamachach, o tym, że ludzie w krajach Beneluksu czy w Niemczech czują się tym zagrożeni. I obawiają się tego samego. Nie można się temu dziwić – komentuje w rozmowie z „Rzeczpospolitą" Ryszard Czarnecki z PiS, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Nieco inaczej komentuje te wyniki opozycja. – Być może jest tak, że Polacy, spoglądając na zaangażowanie NATO w Polsce, coraz mniej obawiają się Rosji. To jednak jest kwestia wypracowana przez wiele lat, nie tylko w ciągu ostatnich dwóch – mówi nam Jakub Stefaniak, rzecznik PSL.

Na rolę PiS we wzroście zagrożenia islamskim terroryzmem wśród Polaków wskazują przedstawiciele Nowoczesnej.

–To efekt straszenia Polaków, PiS jest tu bardzo skuteczny. A w ostatnim czasie nie widać tak bardzo konfliktu z Ukrainą na pierwszych stronach polskich gazet. Dużo więcej to zagrożenie ze strony Rosji widać w mediach zagranicznych – komentuje w rozmowie z „Rz" Bartłomiej E. Nowak, sekretarz Nowoczesnej ds. międzynarodowych.

Kto najbardziej obawia się Rosji? Gdy spojrzymy do wyników w poszczególnych elektoratach partyjnych, to okazuje się, że zagrożenia ze strony Putina najbardziej obawiają się wyborcy PSL (80 proc.), partii Razem (67 proc.), Platformy Obywatelskiej (53 proc.). Nieco mniej zaniepokojone są osoby deklarujące głosowanie na PiS (40 proc.) oraz ruch Kukiz'15 (35 proc.). Najmniej o zagrożeniu z tego kierunku przekonani są wyborcy SLD – tylko 20 proc. wskazuje Rosję jako największe zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa.

W dodatku im wyższe wykształcenie, tym większe też poczucie zagrożenia ze strony Władimira Putina. 47 proc. respondentów z wykształceniem wyższym obawia się ekspansji Federacji Rosyjskiej, w porównaniu z 23 proc. z wykształceniem podstawowym i zasadniczym.

Polacy są również przekonani o tym, że dla całej Unii Europejskiej to właśnie islamski terroryzm – a nie Rosja – to największe zagrożenie. Rosję wskazuje 20 proc., a terroryzm – 41 proc. Podobnie jak w przypadku zagrożeń dla Polski liczba osób przekonanych o tym, że największe zagrożenie dla Unii Europejskiej jest na Wschodzie, znacząco spadła od 2014 r. Co ciekawe, zarówno w przypadku niebezpieczeństw dla Polski, jak i dla Unii Europejskiej niewiele jest ankietowanych, którzy obawiają się dominacji Niemiec. Jest to odpowiednio 11 proc. i 9 proc. przekonanych o tym, że Niemcy są największym zagrożeniem. – Trudno, aby Polacy obawiali się jednego z naszych największych partnerów gospodarczych. To raczej Niemcy powinny obawiać się ekspansji polskiej gospodarki – zauważa Stefaniak.

W kwestii zagrożeń dla całego świata ankietowani wskazują – podobnie jak trzy lata temu – że to islamski terroryzm (44 proc.) jest największym niebezpieczeństwem.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: michal.kolanko@rp.pl