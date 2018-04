Andrzej Duda chce podkreślać rolę ojców

Prezydent opowiada się za zmianš w konstytucji wprowadzajšcš prawnš ochronę ojcostwa.

„Małżeństwo jako zwišzek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdujš się pod ochronš i opiekš Rzeczypospolitej Polskiej" – mówi art. 18 konstytucji. Przepis brzmi tak, jakby jego twórcy za wszelkš cenę chcieli uniknšć słowa „ojcostwo". Bo przecież rodzicielstwo znaczeniowo obejmuje ojcostwo i macierzyństwo. A to drugie słowo jest wymienione już wczeœniej.

Poniżej dalsza częœć artykułu

I właœnie do uzupełnienia art. 18 konstytucji o „ojcostwo" skłania się prezydent Andrzej Duda. Tak wynika z odpowiedzi ministra jego kancelarii Pawła Muchy na oœwiadczenie kilkunastu senatorów, w tym Antoniego Szymańskiego z PiS.

Senatorowie napisali do Andrzeja Dudy, że warto rozważyć konstytucyjnš ochronę ojcostwa w ramach prowadzonej przez niego debaty nad zmianami w ustawie zasadniczej. Jej najważniejszym elementem ma być planowane na listopad referendum konstytucyjne. „Zapewniam, że omawiane zagadnienie jest obecnie jednš z najgłębiej analizowanych spraw w Kancelarii Prezydenta RP pod kštem opracowania zestawu pytań referendalnych, a w przyszłoœci także dokonania zmian w Konstytucji RP" – odpisał Paweł Mucha.

Dodał, że sprawa była też podnoszona podczas dwóch spotkań eksperckich w lutym tego roku, w Pałacu Prezydenckim i w Lublinie. Z naszych informacji wynika, że podczas jednego z nich propozycję ochrony ojcostwa poparł inny prezydencki minister, Krzysztof Szczerski.

Po co w zasadzie obejmować ojcostwo ochronš konstytucyjnš? Senator Antoni Szymański mówi, że z punktu widzenia rozwoju dzieci jest ono ważne i niezastšpione, niestety, przeżywa obecnie kryzys.

– Setki tysięcy polskich dzieci wychowujš się bez ojców wskutek m.in. rozpadu zwišzków ich rodziców. Nie chodzi tylko o rozwody i separacje, których jest około 65 tys. rocznie, ale też rozpady zwišzków konkubenckich – mówi. – Takie dzieci, wychowywane przez samotne mamy, idš do przedszkola, gdzie majš kontakt niemal wyłšcznie z paniami. Również wœród nauczycieli w szkołach przeważajš kobiety. W efekcie znaczny odsetek dzieci nie ma wzoru mężczyzny i ojca – dodaje.

A o tym, jak ważna jest obecnoœć ojca w życiu dziecka, mówiš badania. – Badacze zaobserwowali korelację między brakiem ojca a popadaniem w konflikt z prawem. Ten element pojawia się przy analizach statystyk dotyczšcych sięgania po narkotyki lub prostytucji. Brak ojca negatywnie wpływa nawet na długoœć edukacji – mówi Dariusz Cupiał z Inicjatywy Tato.Net. – Z drugiej strony obecnoœć taty wzmacnia u dziecka poczucie własnej wartoœci i jego empatię. Niestety, rola taty jest niedoceniana w życiu publicznych i mediach. Mało kto wie, kiedy obchodzimy Dzień Ojca, choć to œwięto jest celebrowane np. w USA – dodaje.

Inicjatywa Tato.net od lat prowadzi warsztaty dla ojców i zrzesza ich w specjalnych klubach. Obecnie zbiera w internecie podpisy pod petycjš do prezydenta „o należne miejsce ojcostwa w konstytucji". Podpisało się pod niš już niemal 11 tys. osób.

Co zmiana konstytucji przyniosłaby w praktyce? Zdaniem inicjatorów byłby to przede wszystkim ważny gest symboliczny i pedagogiczny. Powołujš się na badanie CBOS z 2017 roku, z którego wynika, że zdaniem 68 proc. Polaków treœć konstytucji ma istotny wpływ na życie obywateli.

Jednak nie jest wykluczone, że nowelizacja ustawy zasadniczej mogłaby być uwzględniana też w wyrokach TK lub wymusiłaby dalsze zmiany w prawie. Przykładowo wzorem konstytucji o „działalnoœci na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa" mówi obecnie ustawa o działalnoœci pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tylko czy na nowelizację konstytucji sš jakiekolwiek szanse? – Ta sprawa nie była jeszcze przedmiotem obrad kierownictwa partii – mówił przed tygodniem prezes PiS Jarosław Kaczyński, pytany, czy on i PiS poprš prezydenckš ideę zorganizowania referendum w sprawie zmian w ustawie zasadniczej. Dodał, że obawia się niskiej frekwencji.

– Jasnoœci co do kształtu referendum jeszcze nie ma. Jednak trwa w tej sprawie dyskusja, a Kancelaria Prezydenta regularnie odbywa spotkania konsultacyjne. Dlatego uważamy, że warto sygnalizować ważne problemy – mówi senator Szymański. – Szczególnie że kiedyœ w przyszłoœci do zmiany konstytucji na pewno dojdzie.