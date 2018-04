Niewolnicy w lokalach Warszawy

Kilkaset złotych za 350 godzin pracy – tak w znanych restauracjach harowali Ukraińcy i Białorusini.

Mieli zarabiać w Polsce 8–9 zł za godzinę. Zamiast tego za ciężkš pracę po kilkanaœcie godzin dziennie dostawali miesięcznie 800 zł. Resztę zgarniali „poœrednicy", którzy werbowali Ukraińców i Białorusinów do pracy w warszawskich restauracjach.

– To przykład współczesnego niewolnictwa – mówi nam jeden ze œledczych warszawskiej prokuratury, która rozbiła grupę trudnišcš się handlem ludŸmi do przymusowej pracy.

45-letni Mirosław K., z zawodu mechanik samochodowy, znalazł łatwy sposób zarabiania ogromnych pieniędzy na pracy innych ludzi – cudzoziemców zza wschodniej granicy, którzy sš poszukiwani do pracy w Polsce. W œcišganiu chętnych pomagał mu 33-letni Borys S., obywatel Ukrainy, informatyk i finansista po studiach, który sam zaczynał pracę dla K. w jednej z restauracji.

Obiecywali dużo. Na miejscu okazywało się, że warunki pracy różniły się od tych, w których zmuszeni byli pracować cudzoziemcy.

350 godzin

Zdaniem prokuratury Mirosław K. i Borys S. wyszukiwali za granicš ludzi w bardzo trudnej sytuacji życiowej i finansowej, którzy nie znali procedur obowišzujšcych w Polsce dotyczšcych zatrudniania obcokrajowców czy legalizacji ich pobytu. – Trafiali oni do lokali gastronomicznych na terenie Warszawy, gdzie byli wykorzystywani do wielogodzinnej pracy, po ponad 350 godzin w miesišcu – mówi prok. Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Mirosław K. oszukiwał pracowników na wynagrodzeniu. Albo nie płacił im pensji w terminie, albo jego wypłata była uzależniana od dalszego œwiadczenia pracy. – To powodowało, że pracownicy nie mogli odejœć, bo straciliby ów „dług", jaki miał K. wobec nich – tłumaczy prok. Łapczyński.

K. i S. stosowali wobec zatrudnionych przemoc psychicznš, inwektywy, nakładali także kary finansowe w przypadku niepodporzšdkowania się poleceniom. Grozili wycofaniem oœwiadczeń o ich zatrudnieniu i wypełnieniem blankietów wekslowych i zawarciem umów pożyczek na ich dane osobowe. To nie wszystko, jak podkreœla prok. Łapczyński, „osoby zwerbowane do pracy zamieszkiwały w hotelach robotniczych oraz prywatnych mieszkaniach na terenie Warszawy wynajętych przez organizatorów procederu, co umożliwiało podejrzanym pełnš kontrolę życia oraz podporzšdkowanie pracowników zza wschodniej granicy".

Niewolniczy proceder trwał od lipca 2015 r. do paŸdziernika 2016 r. – w sidła Mirosława K. i Borysa S. wpadło 15 obywateli Ukrainy i Białorusi. Udało się to ujawnić funkcjonariuszom Straży Granicznej Warszawa-Okęcie przy współpracy z prokuraturš.

Mirosław K. został zatrzymany w paŸdzierniku 2016 r. – czeka na proces w areszcie.

Handel ludŸmi

Borys S. poszedł na współpracę z prokuraturš – przyznał się do zarzutów i złożył obszerne wyjaœnia, w których opisał szczegóły przestępstw. Okazało się, że sam był ofiarš K. Pracę dla Mirosława K. rozpoczšł w 2015 r. – poczštkowo jako pracownik fizyczny w restauracji. Po jakimœ czasie pracodawca zaproponował mu pracę w charakterze nadzorcy nad pozostałymi pracownikami oraz werbownika œcišgajšcego kolejne osoby do pracy.

Obaj sš oskarżeni o zbrodnię handlu ludŸmi i doprowadzenie do podpisania dokumentów uzależniajšcych ekonomicznie pokrzywdzonych od oskarżonych – Prokuratura Okręgowa skierowała do Sšdu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko nim. Przestępstwo to jest zbrodniš zagrożonš karš pozbawienia wolnoœci od 3 do 15 lat bez możliwoœci zawieszenia.

Borys S. został też oskarżony o przywłaszczenie paszportu innej osoby oraz ukrycie dokumentów, a Mirosław K. o podżeganie do składania fałszywych zeznań – nakłaniał pokrzywdzonš do złożenia przychylnych mu zeznań.

Mirosław K. nie przyznał się do zarzucanych mu przestępstw i skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaœnień. Na poczet grożšcych kar i obowišzków naprawienia szkody prokurator dokonał zabezpieczenia majštkowego na kwotę prawie 50 tys. zł.

Na liœcie dziesięciu warszawskich lokali, które korzystały z pracy cudzoziemców œcišganych przez firmę Mirosława K., sš również te bardzo znane, ale jak zapewnia prokuratura, ich właœciciele nie mieli œwiadomoœci, że Mirosław K. nie płaci cudzoziemców za pracę i traktuje ich jak niewolników.

– Częœć z nich kiedy się o tym dowiedziała, zatrudniła cudzoziemców na normalne umowy o pracę – podkreœla prok. Łapczyński.