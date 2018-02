Czy dzikie zwierzęta znikną z cyrkowych aren

W cyrkach nie powinny występować niebezpieczne gatunki – uważa ministerstwo, które wysłało do Sejmu propozycję zmiany prawa.

– Nie będziemy przykładali ręki do takich widowisk – oœwiadczył w połowie lutego Jarosław Najberg, zastępca prezydenta Włocławka. Wyjaœnił, że jego miasto nie będzie dzierżawić terenów cyrkom, w których występujš zwierzęta. Wczeœniej podobnš decyzję podjęły władze ponad 30 miast, m.in. Słupska, Wrocławia, Poznania i Warszawy. A wkrótce taki zakaz może obowišzywać w całym kraju. Domaga się tego Ministerstwo Œrodowiska.

Tak wynika z odpowiedzi na dezyderat, którš resort wysłał do sejmowej Komisji ds. Petycji. „Resort œrodowiska deklaruje gotowoœć do włšczenia się w prace legislacyjne, majšce na celu wypracowanie regulacji dotyczšcych wprowadzenia zakazu wykorzystywania zwierzšt w cyrkach" – pisze wiceminister Andrzej Szweda-Lewandowski.

Podaje propozycje konkretnych zmian w ustawie o ochronie przyrody. Przewidujš, że cyrki nie mogłyby już w ogóle posiadać zwierzšt z ministerialnej listy najbardziej niebezpiecznych gatunków, tzw. I kategorii. To m.in. wielkie dzikie koty, hipopotamy, szympansy i goryle. Mniej niebezpieczne zwierzęta z tzw. II kategorii cyrki wcišż mogłyby posiadać, ale dopiero po uzyskaniu zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony œrodowiska. Na tej liœcie sš m.in. żyrafy i niektóre małpy.

Koniecznoœć ograniczeń resort tłumaczy tym, że w cyrkach „nie jest możliwe zapewnienie warunków bytowych odpowiadajšcych potrzebom biologicznym". Na arenach wcišż mogły występować za to zwierzęta domowe i gospodarskie.

Podobne poglšdy od lat głoszš organizacje ekologiczne. W 2016 roku fundacja Viva! przedstawiła raport o kilkunastu polskich cyrkach, w których wykorzystuje się zwierzęta. Wynikało z niego, że czworonogi nie majš do dyspozycji wystarczajšcej przestrzeni, sš zmuszane do nienaturalnych zachowań, bite i zastraszane.

Przedstawiciele branży cyrkowej uważajš, że raport powstał pod z góry założonš tezę. – Największe polskie cyrki czasami wykorzystujš w pokazach dzikie zwierzęta, ale zazwyczaj sš to numery kontratakowane z zagranicy. Same hodujš zwierzęta udomowione, np. konie i wielbłšdy – mówi Tomasz Kamyk ze Zwišzku Pracodawców Cyrku i Rozrywki. – Poza tym cyrki podlegajš przepisom dotyczšcym przewozu i przetrzymywania zwierzšt. Do europejskich wymagań odnoœnie do transportu dostosowały się, zanim Polska weszła do UE – dodaje.

Problem w tym, że Ministerstwo Œrodowiska, wprowadzajšc ograniczenia, chce osišgnšć jeszcze jeden cel. Mianowicie ograniczyć coraz częœciej wykorzystywanš furtkę polegajšcš na rejestracji fikcyjnego cyrku w celu posiadania dzikich zwierzšt. Najgłoœniejszy przykład udajšcej cyrk hodowli miał miejsce pod Œremem w Wielkopolsce, skšd w 2017 roku policja zabrała 300 egzotycznych zwierzšt.

– Pseudocyrki to proceder, którzy trzeba szybko ustawowo wyeliminować – podkreœla poseł Grzegorz Raniewicz z PO, wiceszef Komisji do spraw Petycji. – A jeœli chodzi o prawdziwe cyrki, pojawia się pytanie, czy w czasach łatwego dostępu do ogrodów zoologicznych koniecznie muszš one pokazywać zwierzęta – mówi.

Dodaje, że komisja podjęcie zmian wskazanych przez Ministerstwo Œrodowiska uzależnia od tego, czy wczeœniej nie ruszš prace nad głębokš nowelizacjš ustawy o ochronie zwierzšt. Chodzi o projekt, który wniosła grupa posłów PiS. Oprócz zakazu trzymania zwierzšt w cyrkach przewiduje m.in. powszechne czipowanie psów i zakaz hodowli norek. Š?