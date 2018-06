Kanada legalizuje rekreacyjne stosowanie marihuany

Za legalizacją marihuany opowiedziało się 52 senatorów, przeciwko - 29.

Premier Justin Trudeau, który w swoim programie wyborczym miał obietnicę zalegalizowania narkotyku, miał nadzieję, że przepisy uda się wprowadzić od 1 lipca, musi minąć kilka tygodni, zanim regulacje zostaną wprowadzone w życie.

Ostatecznie Kanadyjczycy będą mogli legalnie kupować i uprawiać marihuanę od 1 września lub od połowy tego miesiąca.

"Nasze dzieci miały zbyt łatwy dostęp do marihuany, a przestępcy - zbyt łatwy zysk. Dziś to zmieniamy" - napisał na Twitterze premier Trudeau.

It’s been too easy for our kids to get marijuana - and for criminals to reap the profits. Today, we change that. Our plan to legalize & regulate marijuana just passed the Senate. #PromiseKept