Izraelski polityk o supremacji rasy żydowskiej

Żydowska rasa jest najmądrzejsza na świecie. To dlatego izraelska opinia publiczna wie, że Benjamin Netanjahu nie jest skorumpowany - tłumaczył Miki Zohar, prawnik i parlamentarzysta z partii Likud. Obecnie w Izraelu prowadzone są trzy śledztwa, w których Netanjahu występuje jako podejrzany o przyjęcie łapówek.

Miki Zohar, członek partii Benjamina Netanjahu, w radiowej audycji uzasadniał w ten sposób wysokie poparcie, jakim wśród opinii publicznej Izraela cieszy się premier rządu, mimo prowadzonych przeciwko niemu dochodzeń.

Poniżej dalsza część artykułu

Jak stwierdził Zohar, rasa żydowska jest najmądrzejsza na świecie i ma "najwyższy kapitał ludzki".

Polityk argumentował, że mimo iż media ostro wypowiadały się przeciwko obecnemu premierowi, twierdząc, że w związku z podejrzeniami o przekupstwo nie nadaje się on do kierowania krajem, nie przekonało to izraelskiego społeczeństwa.

- Nie można oszukać Żydów, bez względu na to, co piszą media - tłumaczy Zohar. - Społeczeństwo Izraela to społeczeństwo należące do rasy żydowskiej, a żydowska rasa ma najwyższy ludzki kapitał. Jest najmądrzejsza, najbardziej pojętna, więc wie, co premier robi dla swojego kraju i że jest w tym świetny.

Słowa Zohara sprowokowały polityka z partii Zjednoczona Lista Arabska, Ahmada Tibiego, izraelskiego Araba. Jego partia często budzi kontrowersje otwarcie popierając Palestyńczyków w ich walce z Izraelem.

Tibi zamieścił na Twitterze zdjęcie Zohara z podpisem: "Wybrany urzędnik izraelski w państwie żydowskim przedstawia teorię rasową". I dodał, że to podczas Holokaustu Niemcy traktowali Żydów jako "rasę".

Zohar, choć początkowo zaprzeczał, że miał na myśli supremację rasy żydowskiej, w końcu jednak powtórzył swoją opinię: - Naród żydowski i rasa żydowska ma najwyższy kapitał ludzki, jaki istnieje - powiedział podczas wywiadu w jednej ze stacji telewizyjnych.

- Co można na to poradzić? Zostaliśmy pobłogosławieni przez Boga, Nie muszę się wstydzić, że naród żydowski jest narodem wybranym. Najmądrzejszym, najbardziej wyjątkowym - mówił Miki Zohar, argumentując, że Żydzi więcej osiągnęli przez 70 lat niż inne narody przez wieki. - Można dzięki temu zrozumieć, dlaczego zgarniamy tak wiele Nobli - stwierdził polityk.