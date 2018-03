Kanada: Rośnie niezadowolenie z premiera Trudeau

56 proc. Kanadyjczyków wyraża obecnie niezadowolenie ze sposobu sprawowania władzy przez premiera Justina Trudeau. Gdyby wybory odbyły się teraz, rzšdy w kraju mogliby przejšć konserwatyœci - wynika z najnowszego sondażu Angus Reid Institute.

Po raz pierwszy od wyborów z 2015 roku odsetek Kanadyjczyków niezadowolonych z Trudeau przekroczył 50 procent. Premierowi zaszkodziła m.in. ostatnia podróż do Indii (w czasie której Trudeau był wielokrotnie fotografowany w tradycyjnych, indyjskich strojach - za co opozycja oskarżała go o bycie "bardziej indyjskim od Hindusów"). Kanadyjczycy sš też zaniepokojeni rosnšcym deficytem budżetowym.

Gdyby wybory parlamentarne w Kanadzie odbyły się w obecnym tygodniu wówczas - jak wynika z sondażu opublikowanego 19 maca - Konserwatywna Partia Kanady (obecnie główna partia opozycyjna) uzyskałaby 40 proc. głosów, Liberalna Partia Kanady - 30 proc. głosów, a Nowa Demokratyczna Partia Kanady - 19 proc. głosów.

Ponadto z sondażu wynika, że - zdaniem 51 proc. respondentów - w Kanadzie powinno dojœć do zmiany rzšdu. Ze stwierdzeniem tym zgadza się 23 proc. wyborców, którzy w 2015 roku poparli Liberałów Justina Trudeau. 31 proc. wyborców Liberałów jest dziœ niezadowolonych z tego, jak radzi sobie Trudeau jako premier.

Sondaż pokazuje również, że o ile Konserwatyœci mogliby dziœ liczyć na głosy 86 proc. wyborców, którzy poparli ich w 2015 roku, o tyle gotowoœć do ponownego poparcia Liberałów deklaruje 58 proc. wyborców.

Według sondażu wyborcy oceniajš, że lider opozycji, Andrew Scheer, jest bardziej wiarygodny od obecnego premiera w takich kwestiach jak walka z przestępczoœciš, naprawa służby zdrowia, a także poprawa stanu gospodarki.

Mimo to wcišż to Trudeau jest uważany za najlepszego kandydata na premiera (takiego zdania jest 26 proc. respondentów). Scheera, jako najlepszego kandydata na premiera wskazuje 22 proc. wyborców.

Sondaż przeprowadzono między 6 a 15 marca na grupie 5423 pełnoletnich Kanadyjczyków. Margines błędu statystycznego wynosi 2 punkty procentowe.