Rosja: Rowerzysta ukarany za uszkodzenie dziury w jezdni

Rowerzysta Andriej Czikin z rosyjskiego miasta Penza został ukarany grzywnš za uderzenie w dziurę w drodze i uszkodzenie jej.

Incydent miał miejsce w listopadzie zeszłego roku. Mężczyzna wracał z pracy do domu i w trakcie jazdy po zapuszczonej i oœnieżonej ulicy wpadł w dziurę. W rezultacie poobijał się i uszkodził rower - złamał trzy szprychy i zepsuł tylnš przerzutkę.

- Byłem oburzony tš sytuację. Uznałem, że coœ powinno się zrobić w sprawie tej dziury i poszedłem na policję. Tam zamierzałem zgłosić fakt wypadku i zwrócić się o rekompensatę poniesionej szkody. Na miejscu nie czekałem na przyjazd drogówki, bo było mi zimno. Sporzšdziłem raport z wypadku w uwzględnieniem tego, co powiedzieli œwiadkowie i po kilku dniach udałem się do wydziału okręgowego. W rezultacie zostałem wezwany do wyjaœnień i powiedziano mi, że zostałem ukarany grzywnš - opowiadał pechowy rowerzysta portalowi Lenta.ru.

Policja drogowa oceniła, że Andriej "uderzył w dziurę, powodujšc uszkodzenia" i jest odpowiedzialny za popełnienie wykroczenia z Kodeksu Administracyjnego Federacji Rosyjskiej ("Naruszenie przepisów ruchu drogowego przez osobę poruszajšcš się rowerem"), w zwišzku z czym podlega karze w wysokoœci 800 rubli.

Ukarany rowerzysta odwołał się od orzeczenia, zauważajšc, że nie stwarzał zagrożenia i przeszkody dla ruchu. Ponadto na drodze nie było żadnych oznak dotyczšcych ewentualnych robót drogowych.

- Postępowanie w sprawie zostało umorzone z powodu niewielkiej wagi popełnionego przez niego przestępstwa - wyjaœnił niedawno portalowi Lenta przedstawiciel sšdu okręgowego dla rejonu oktiabrskiego w Penzie. Skończyło się więc ostatecznie tylko na "ustnym napomnieniu".

Dziura w drodze podobno została już załatana. Ale dopiero po złożeniu petycji do administracji miasta.