Rocznica powstania w getcie bez syren. Wojewoda się nie zgodził

Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera nie wyraził zgody, aby 19 kwietnia, w 75. rocznicę powstania w getcie warszawskim, w stolicy zawyły syreny. Bo syreny się włšczy tylko po to, by sprawdzić, czy działajš - uzasadnia.

Z pomysłem uczczenia powstania w getcie w taki sam sposób, w jaki oddaje się hołd powstańcom warszawski, wyszedł krytyk teatralny i dziennikarz Mike Urbaniak.

W piœmie do wojewody mazowieckiego prosi o rozpatrzenie możliwoœci wprowadzenia na stałe takiej formy upamiętnienia powstania.

Pomysł dziennikarza poparł m.in. dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Przypomina on, że Warszawa jest miastem dwóch powstań przeciwko niemieckim okupantom i ten fakt wypada upamiętniać w sposób właœciwy.

Inicjatywa Mike'a Urbaniaka nie spotkała się jednak z życzliwym przyjęciem wojewody mazowieckiego. Cytowany przez Onet.pl Zdzisław Sipiera odpowiedział dziennikarzowi, że syreny sš po to, by ostrzegać przed niebezpieczeństwem i włšczane sš tylko po to, by sprawdzić, czy działajš.

Argument, że syreny od lat włšczane sš regularnie o godz. 17 1 sierpnia, Sipiega kwituje tylko: przypadek.

Urbaniak nie ustaje jednak w staraniach. Zapowiada skierowanie pisma do przełożonego wojewody, czyli szefa MSWiA, Joachima Brudzińskiego, z pytaniem, czy podtrzymuje decyzję swojego podwładnego.

- Po raz pierwszy usłyszałem od przedstawiciela administracji państwowej, że te syreny nie sš włšczane, by upamiętnić powstańców, tylko przez zbieg okolicznoœci, żeby przećwiczyć czy działajš! - mówi Urbaniak.