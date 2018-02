Floryda: Licealiści chcą maszerować na Waszyngton

Uczniowie szkoły z Florydy, w której 14 lutego 19-letni Nicolas Cruz uzbrojony w broń palnš zabił 17 osób, chcš zorganizować marsz na Waszyngton, w czasie którego będš domagać się zaostrzenia przepisów regulujšcych dostęp do broni w USA.

Organizatorzy protestu w rozmowie ze stacjš ABC News tłumaczyli, że dzięki takiej formie protestu chcš sprawić, aby strzelanina w liceum im. Marjory Stonemana Douglasa w Parkland stała się punktem zwrotnym w toczšcej się w USA debacie na temat dostępu do broni palnej.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Ludzie mówiš, że teraz nie jest czas na dyskusję o dostępie do broni. Szanujemy to. A więc wskazujemy czas. 24 marca, w każdym amerykańskim mieœcie. Zamierzamy maszerować razem jako uczniowie, błagajšc o życie - mówi Cameron Kasky, uczennica 11 klasy i jedna z organizatorek protestu.

Marsz na Waszyngton ma odbywać się pod hasłem "Maszerujemy po życie".

- Tu nie chodzi o Republikanów. Tu nie chodzi o Demokratów. Tu chodzi o dorosłych. Dziœ czujemy się lekceważeni. Albo jesteœ z nami, albo przeciwko nam - oœwiadczyła Kasky.

- Każdy polityk, który bierze pienišdze od NRA (Narodowe Stowarzyszenie Strzeleckie Ameryki lobbujšce za utrzymaniem swobodnego dostępu do broni - red.) jest odpowiedzialny za wydarzenia takie jak to (do którego doszło w liceum na Florydzie) - podkreœliła Kasky.

Licealistka chce "stworzenia nowej normalnoœci, w której powodem do wstydu dla każdego polityka będzie przyjmowanie pieniędzy od NRA".

Uczniowie z Parkland zapowiadajš, że będš chcieli rozmawiać o dostępie do broni z prezydentem Donaldem Trumpem, senatorem z Florydy Marco Rubio i gubernatorem Rickiem Scottem (wszyscy sš Republikanami).

Licealiœci liczš, że w akcję protestacyjnš uda im się wcišgnšć uczniów z innych częœci kraju. - Oni muszš zrozumieć, że to co przydarzyło się nam, może wkrótce przydarzyć się im. Muszš do nas dołšczyć i pomóc nam nieœć nasz przekaz. Wszyscy uczniowie muszš zrozumieć, że strzelanina w szkole może się zdarzyć wszędzie - mówi Emma Gonzalez, kolejna organizatorka protestu.