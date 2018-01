Francja: Walka o Nutellę w supermarketach. "Byli jak zwierzęta"

70 procent zniżki na słynny krem czekoladowo-orzechowy pokazało, co sš gotowi zrobić Francuzi, aby dostać swój ulubiony produkt.

Sceny w sklepach miały przypominać promocje podczas amerykańskiego Black Friday. Okreœla się je także jako zamieszki. Zdjęcia i filmy zamieszczane w mediach społecznoœciowych pokazujš, że klienci przepychajš się, szamoczš i walczš ze sobš, aby zdobyć słoiki Nutelli w supermarketach w całym kraju.

- Sš jak zwierzęta, kobiety cišgnęły się za włosy, starsza pani założyła jedno pudełko na głowę, inna miała zakrwawionš rękę. To było okropne - powiedział gazecie „Le Progres” jeden z klientów w supermarkecie Rive-de-Gier w œrodkowej Francji.



W Ostricourt w północnej Francji do jednego ze sklepów została wezwana policja, gdyż klienci uciekali się do rękoczynów. Podobne sytuacje miały także miejsce w Roubaix, Wingles i Marles-les-Mines.



Zwykle Nutella kosztuje 4,50 euro. Po przecenie, klienci płacili za niš 1,40 euro.

