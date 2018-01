Denis Urubko mówi o życiu na krawędzi

Dlaczego ludzie to robiš? Tak jak malarz czy rzeŸbiarz, który tworzy dzieło z wewnętrznej potrzeby, niezrozumiałej dla innych, niekomercyjnie, tak i ja realizuję nowš, trudnš drogę wspinaczkowš w œcianie góry – tłumaczy sens zdobywania niezdobytych gór 44-letni Denis Urubko, jeden z najwybitniejszych alpinistów na œwiecie.

Denis Urubko koronę Himalajów zdobył jako 15. wspinacz, a ósmy bez używania tlenu z butli. To on wraz z Adamem Bieleckim uratował Elisabeth Revol po brawurowej i niezwykle profesjonalnej akcji na Nanga Parbat.



Poniższy wywiad Moniki Rogozińskiej z Denisem Urubkš ukazał się w tygodniku „Uważam Rze” w kwietniu 2012.



Monika Rogozińska: Jak odkryłeœ alpinizm, mieszkajšc na wyspie na Pacyfiku gdzie schroniono cię przed astmš?

Denis Urubko: Alpinizm odkryłem w sklepie we Władywostoku, ale najpierw były niewielkie wzgórza pokryte pachnšca trawš w Niewinnomyssku na Kaukazie, w Rosji, gdzie się urodziłem. Ojciec, inżynier geodeta, zapalony myœliwy i wędkarz, zabierał mnie do pracy i na polowania. Nauczył mnie orientacji w terenie. Pewnego dnia zobaczyłem łańcuch oœnieżonych szczytów na horyzoncie. Ten widok mnie olœnił. Rosłem i kaszlałem. Kiedy zaczšłem się dusić, lekarz zdiagnozował poczštki astmy - trawy mnie uczulały. Miałem 14 lat, kiedy rodzice zdecydowali o przeprowadzce nad Pacyfik, na zimny i wilgotny Sachalin. Mama, mšdra kobieta, uczyła dzieci gry na pianinie i angielskiego. Nauczyła się tego języka samodzielnie, dla własnej przyjemnoœci. W domu mieliœmy ogromnš bibliotekę. To mama podsunęła mi ksišżki Harte’a, Londona, Stevensona, Verne’a, Aleksieja Tołstoja, Alexandra Greena... Otwierały mnie na przygodę, pomagały wyrażać myœli. Młodzi używajš teraz ubogiego języka, bo nie czytajš. Na Sachalinie wzgórza sięgajš 1000 m. Z ojcem polowaliœmy na kaczki, zajšce, lisy. Ponad linię lasu wchodziłem sam. Chciałem zobaczyć zarys wšskiego lšdu wtopionego w ocean, a w pogodne dni Japonię. Czułem wtedy wolnoœć. Kiedyœ ojciec zapytał: - Co cię gna na szczyty? My wchodzimy żeby polować. A ty bez celu? - Przepraszam, ojcze - odpowiedziałem - ale nie wiem dlaczego mnie tam cišgnie. Chyba z ciekawoœci.

Kiedy zaczšłeœ grać w teatrach?

W Jużno-Sachalińsku był teatr i studio dla młodzieży. Poszedłem tam. Spodobała mi się gra w przedstawieniach. Kończyłem 16 lat, kiedy pojechałem na egzaminy do Akademii Teatralnej we Władywostoku. Dostałem się na studia. Polubiłem życie bohemy: przyjęcia, picie, palenie; byliœmy wolni, chociaż bez pieniędzy.

Kto płacił za studia?

Rzšd. Ale stypendia były niskie. Musiałem zarabiać. Zatrudniłem się jako szatniarz w teatrze, myłem podłogi w akademii, sprzštałem ulice. Było trudno. Odebrałem wtedy ważnš lekcję: jeœli chcesz coœ osišgnšć, to musisz bardzo na to pracować.

Wszedłeœ do sklepu we Władywostoku

i przypadkowo natrafiłem na czasopismo z fragmentem ksišżki Reinholda Messnera „Solo na Nanga Parbat” oraz opowieœciš Kazbeka Walijewa o wspinaczce z kolegami na Dhaulagiri nowš drogš. Kiedy przeczytałem całš ksišżkę Messnera zrozumiałem, że ludzie maja prawo iœć na szczyt po coœ, co nie ma praktycznego rezultatu. Władywostok otaczajš góry do 2000 m ponad ocean. Wchodziłem na nie sam, bo nie znałem nikogo, kto chciałby tak spędzać czas. Przestało mi to wystarczać. Na mapie dojrzałem koło Bajkału góry Kadar: 3000 m n.p.m. Mam! Pojechałem. Mocna przygoda. Dzicz. Wychodziłem z namiotu, rozglšdałem się. Nade mnš piętrzyła się œciana. Ależ œliczna! Ruszałem z ciężkim plecakiem. Tak wspišłem się na kilka szczytów czasem bardzo trudnymi œcianami. Nie wiem, jakim cudem przeżyłem. Nie zdawałem sobie sprawy z ryzyka. Po powrocie do Władywostoku pogršżyłem się w mapach. – O! Ałtaj, wyglšda ciekawie – ponad 4000 m! Pojechałem. Tam, poza niedŸwiedziami i œnieżnymi panterami, szwendajš się dziwni ludzie, którzy mogš zabić bez powodu. Wróciłem zadowolony i zabrałem się za mapy: Kamczatka, prawie 5000 m! Na Kamczatkę pojechałem w zimie z młodszym ode mnie o dwa lata szkolnym kolegš mojej siostry. Ryzykowna eskapada. Wspięliœmy się na najwyższy wulkan Kluczewskaja Sopka (4850 m). Ależ miałem frajdę! Pięciotysięczniki Kirgistanu w dolinie rzeki Ak-Suu też wypatrzyłem na mapie. Wspišłem się samotnie trudnymi drogami na pięć z nich. Dziœ w głowie mi się nie mieœci to, co wyprawiałem. Synowi nigdy bym nie pozwolił! Przecież gdyby cokolwiek mi się stało, to zaginšłbym bez œladu. Następnym moim celem miał być Pik Lenina (7134 m), oczywiœcie solo.

Na szczęœcie przed ubikacjš schroniska odbyło się spotkanie, które prawdopodobnie uratowało ci wtedy życie i je zmieniło.

Wspinacze, którzy udajš się w ten rejon Pamiru dojeżdżajš do schroniska w mieœcie Osz. Obok jest stary park z winnicš. Patrzyłem, jak w ciemnoœci zajechały samochody, wyskoczyły z nich cienie i rzuciły się na niedojrzałe winogrona. To byli głodni żołnierze Centralnego Klubu Sportowego Armii Kazachstanu. Wrócili z wyprawy wspinaczkowej. Całš noc piłem z nimi wódkę. Opowiadali, jak wspaniale jest wspinać się w ich zespole. Rano jeden z nich powiedział: - ChodŸ. Przedstawię się szefowi.

Swoje przeznaczenie spotkałem przed toaletš. – Erwand Iliński, trener – usłyszałem. – A to Denis, szalony facet, który chce wspišć się na Pik Lenina samotnie. Iliński przyjrzał mi się i powiedział: - Radzę, młody człowieku, żebyœ tego nie robił. Ale jeœli chcesz przyjechać do Ałma Aty i dołšczyć do naszego zespołu, to witam. Decyzję podjšłem natychmiast. Postanowiłem opuœcić Akademię Teatralnš.

Ile lat studiowałeœ?

Dwa. Ale czułem, że aktor nie wnosi niczego poza interpretacjš roli już napisanej, że żyje cudzym życiem. Chciałem tworzyć własne.

Szkoda twego porzuconego talentu. Podczas pionierskiej zimowej wyprawy na K2 od chińskiej strony, którš prowadził Krzysztof Wielicki na przełomie 2002/2003 r., wszedłeœ na głaz i deklamowałeœ nam poemat Puszkina. Dekoracje tworzyło niebo, lodowiec i piramida oœmiotysięcznika. Niezapomniana scena.

Ale ja chciałem być wspinaczem! Po powrocie na Sachalin dopadło mnie wezwanie do radzieckiego wojska, co oznaczało spędzenie dwóch lat na morzach arktycznych - strata czasu. Kupiłem ostatni bilet na samolot, na dobę przed wielkš dewaluacjš pieniędzy. 31 grudnia 1992 r. leciałem na zachód. W niewielkiej torbie wiozłem na nowe życie kilka ksišżek, trochę ubrania i skrzypce, na których lubiłem grać. W Ałma Acie od razu zachwycił mnie najważniejszy dla mnie widok: czterotysięczników Tien-szania wokół miasta.

Zwišzek Radziecki się rozpadł. Jako Rosjanin byłeœ obcokrajowcem w Kazachstanie. Jak mogłeœ dostać się do armii?

Sytuacja była dziwna. Nikt nie chce iœć do wojska. A ja napierałem w biurze: - Proszę, weŸcie mnie od wojska. Muszę! Na to wojskowi oficjele: - To niemożliwe. Nie istniejš takie przepisy. Iliński pozwolił mi ze swoimi żołnierzami trenować i wspinać się, ale jako cywil musiałem też pracować, żeby mieszkać i jeœć. Zgłosiłem się do teatru. Zaczšłem grać. Żyłem na krawędzi. Pracowałem, piłem, mieszkałem u kolegów albo spałem na ulicy, trenowałem. Wspišłem się na Chan Tenri (ok. 7010 m) – najwyższy szczyt Kazachstanu

Dlaczego Iliński cię przyjšł?

Ponieważ poprosiłem. Jeœli czegoœ potrzebujesz, musisz o to poprosić. W końcu listopada 1993 r. przyjęto mnie do armii Kazachstanu.

Iliński był Rosjaninem, kiedy rozpadał się ZSRR?

Tak, ale w momencie powstania państwa Kazachstan został jego obywatelem. Każdy musiał dokonać wyboru. Centralny Klub Sportowy Armii Kazachstanu był organizacjš pozostałš po Zwišzku Radzieckim. W czasach ZSRR metodš organizowania społeczeństwa było wspieranie sportu, w tym klubów wspinaczkowych: cywilnych i wojskowych. Wspinaczkę ujęto w ramy systemu, który pozwalał na wyszkolenie bardzo dobrych wspinaczy.

Czy najlepsi alpiniœci radzieccy, zarazem czołowi wspinacze œwiata, wychowali się w takich klubach?

Tak. To była bardzo ważna szkoła wspinania: z instruktorami, treningiem, sprawozdaniami, stopniami zaawansowania dajšcymi coraz szersze uprawnienia i swobodę.

Czy państwo Kazachstan przejęło ten system?

Tylko w wojsku. Cywilne kluby upadły bez finansowania.

Tylko więc przynależnoœć do wojska była sposobem na zostanie regularnie sponsorowanym wspinaczem?



Tak. I ja ten sposób znalazłem. Zostałem żołnierzem, którego obowišzkiem, służbš, a potem pracš było wspinanie. Żeby być utrzymywanym musiałeœ mieć wyniki, stale œcigać się, sprawdzać w rywalizacji, zwyciężać.

Na zimowej wyprawie na K2 powiedziałeœ, że za kolegę z twego wojskowego klubu, który był z nami, oddałbyœ życie. Kiedy zapytałam czy się przyjaŸnicie, odpowiedziałeœ, że nie, ale tak was wyszkolono.

Ten system miał swoje dobre strony, bo najważniejszš zasadš regulaminów było bezpieczeństwo. Uczono nas pracy w zespole.

I przetrwania. Wichury szarpały nasze namioty w bazie pod K2, gięły maszty. Twój stał nietknięty w wietrznym szaleństwie. Po prostu od razu otoczyłeœ go murkiem z kamieni. Twoja odpornoœć na ekstremalne warunki, wytrenowanie, pogoda ducha była jak z innej planety. W swojej ksišżce „Skazany na góry” - hymnu na temat przyjaŸni, partnerstwa i piękna gór, usprawiedliwiasz kolegów z Kazachstanu, Gruzji i Uzbekistanu, którzy uciekli z tej wyprawy. Zostałeœ z nami do końca, choć jak piszesz przeżyłeœ rozczarowanie polskimi wspinaczami. Wyprawę nazywasz „beznadziejnš aferš”



Ta wyprawa była dla mnie dobrym i ważnym doœwiadczeniem, tylko niektórzy Ÿle pracowali, co było widać na tle wysiłku innych. Lubię i szanuję polskich wspinaczy.



We znaki dał ci się głód, to znaczy brak mięsa. Dla wspinaczy „ze Wschodu” wyprawa bez mięsa w menu jest ekspedycjš nieudanš?



Zdrowy mężczyzna musi w tych warunkach jeœć mięso, żeby dobrze pracować. Ale jeœli jedzenia zabraknie, też powinien dać z siebie wszystko.



Co oznacza motto na poczštku ksišżki „Skazany na góry”? „Jednemu przypadł monastyr, Drugiemu ciało i dusza poranione, Trzeci jak jasna gwiazda opuœcił œwiat, A ja żyję choć trudno żyć, grzeszšc.” Czyj to wiersz?



Mój. Piszę wiersze, choć ich nie publikuję. Ten jest o trzech przyjaciołach, z którymi wspinałem się na poczštku swej sportowej kariery. Jeden z nich, Andriej Mołotow, jest teraz w klasztorze.



?



Wiesz co to jest koktajl Mołotowa?



Butelka zapalajšca. Uchwałę o jej masowej produkcji podczas II wojny œwiatowej podpisał Wiaczesław Mołotow, ten sam który sygnował IV rozbiór Polski.

Andriej pochodzi z tej rodziny.

Wszedł na Everest. Zdobył tytuł Œnieżnej Pantery – wspišł się na szczyty pięciu siedmiotysięczników na terenie byłego ZSRR. Co go skłoniło do zmiany życia?

Nie mam prawa wypowiadać się na ten temat. Andriej był bardzo dobrym alpinistš, silnym fizycznie, ale człowiekiem nieœmiałym, małomównym, nie ujawniajšcym uczuć. W 1997 r. noc zastała go z Władimirem Frołowem wysoko na grani Everestu. Nie mieli tlenu. Andriej przeżył jš bez strat, Frołow doznał poważnych odmrożeń palców dłoni, stóp i nosa. Tego samego roku, kiedy z Andriejem zdobyliœmy Œnieżnš Panterę, zdecydował się porzucić normalne życie. Został mnichem i kapłanem. Mieszka w monastyrze na Syberii.

„Drugiemu ciało i dusza poranione”

To Władimir Frołow. Już się nie wspina. Trzeci, Andriej Barbaszinow był pierwszym Kazachem, który na progu trzeciego millenium wspišł się na Denali (Mt. McKinley). Prawnik, ratownik górski, działał w centrum zapobiegania przemocy wobec kobiet i dzieci. Zginšł w wypadku w USA. Prowadził motocykl. Zderzył się z ciężarówkš. Zaczynaliœmy razem: czterech wspinaczy młodej generacji. Byli lepszymi ludŸmi ode mnie. Naprawdę.

Co z tobš jest nie tak?



Wiem o sobie wszystko. Jestem niedobrym człowiekiem, ale wspinam się dalej. Podšżam za swoim przeznaczeniem.

Ile masz żon i dzieci? Pogubiłam się w rachubie.

Musimy o tym mówić?

Tak. Od opisywania tylko twoich wielkich sukcesów wspinaczkowych sš młodzi dziennikarze. Pytam o cenę, jakš się za nie płaci. Ile miałeœ lat, kiedy ożeniłeœ się po raz pierwszy?

22 albo 23 lata, przepraszam, nie pamiętam. Pierwsza żona była na studiach aktorskich, kiedy się spotkaliœmy w Ałma Acie. Pracowałem w teatrze. Została aktorkš, ja wspinaczem, wstępujšc do wojska. Żeby małżeństwo było dobre, trzeba być razem. A ja byłem po 10 miesięcy poza domem.

Kiedy urodziły się dzieci?

Stiepan w 1998 r. jest synem pierwszej żony. Córka Marija ur. w 2003 r. i syn Zachar w 2006 r. drugiej żony – psychologa z Ałma Aty, bardzo ładnej, dobrej, interesujšcej kobiety. Niewiasty mnie lubiš, co uważam za szczęœcie, ale nie umiałem otoczyć właœciwš uwagš i opiekš żony, być dobrym mężem i ojcem.

Zabawne. JeŸdzisz na wyprawy i prelekcje z Włochem Simone Moro, a on uważa siebie za wspaniałego męża i ojca.

Simone jest bardzo dobrym mężem i ojcem.

Spędzajšc z tobš w górach nawet swój miesišc miodowy. Przyjechałeœ do Krakowa z Olgš - którš żonš?

Trzeciš. Olgę szczęœliwie spotkałem trzy lata temu w Rosji. Rozumiemy się. Olga porzuciła dla mnie pracę, rodzinę, wszystko.

I teraz podróżuje z tobš?

Tak, ale nie na wyprawy.

Gdzie mieszkasz?

Trudne pytanie. Nie wiem.

Gdzie jest twój dom? Na wizytówce masz trzy telefony: do Rosji, Kazachstanu i Włoch.

No właœnie, przepraszam, ale takie jest moje życie. Żadnego miejsca nie mogę nazwać domem: w Ałma Acie otrzymałem od władz do używania mieszkanie jednopokojowe. Nie jest moje. Nie mogę sprowadzić tam dzieci. Mieszkam wszędzie: ok. pięć miesięcy w roku na górskich wyprawach, parę we Włoszech dzięki Simone, tyle samo w Rosji i w Kazachstanie.

W 2001 r. na Lhotse ty ratowałeœ Annę Czerwińskš, a Simone Moro Anglika Toma Moores’a. Skšd wiedziałeœ, że Anna ma problemy w zejœciu ze szczytu?

Mogę powiedzieć tylko tak, jak to zapamiętałem. Siedzieliœmy wieczorem z Simone w obozie IV (7900 m). Czuliœmy się wspaniale. Następnego dnia mieliœmy robić trawers Lhotse-Everest, cudowny sen wspinaczy. Zażartowałem: - Simone, coœ musi się stać. Będziemy ratować ludzi i tyle będzie z trawersu Wkrótce usłyszeliœmy wołanie o pomoc. Zza skał wyszedł Darek Załuski. Powiedział, że spadł mężczyzna, a bardzo wyczerpana kobieta, bez tlenu, schodzi kuluarem z Lhotse. Ustaliliœmy, że Simone przetrawersuje do mężczyzny, a ja pójdę po kobietę. Na wys. ok. 8100 m zobaczyłem Annę Czerwińskš. Leżała na œniegu. Jej Szerpa też był wyczerpany. Sprowadzałem Annę za rękę, potem w ciemnoœciach asekurowałem, opuszczajšc na linie. Na szczęœcie mogła iœć. Niżej poczuła się lepiej. Kiedy doszliœmy do namiotów, byłem bardzo zmarznięty. Używałem tylko cienkich rękawiczek, bo grubsze chyba oddałem Annie. Rozgrzewałem palce nad palnikiem, kiedy dotarł Simone z Tomem Moores’em. Nie wiedziałem skšd przyszli, ale Tom był w kiepskim stanie.

Moores leżał na wysokoœci obozu IV, ale miedzy nim a namiotami był pas skał, które trzeba było obejœć. Spadajšc, potršcił Darka Załuskiego, który po zakrwawionych œladach dotarł do Anglika, oddał mu swojš butlę z tlenem i poszedł po pomoc.

Całš noc z Simone rozgrzewaliœmy ręce i stopy Thomasa, gotowaliœmy wodę, poili. Rano przyszli Szerpowie i z Hiszpanami pomogli sprowadzać Annę i Toma. My z Simone, zmęczeni, musieliœmy zrezygnować z naszych planów.

Simone Moro został obsypany nagrodami, w tym Fair Play UNESCO, bo szeroko opowiedział o swoim wyczynie. A ty zostałeœ ze swojš rosyjskš duszš poszarpanš.

To, co wydarzyło się na Lhotse nikogo nie interesowało w Kazachstanie.

Czy w Kazachstanie jest dla ciebie przyszłoœć?

Tamtejsze społeczeństwo nie ma dobrej opinii o wspinaczach. Woli bokserów. Uważajš nas za szaleńców sprawiajšcych problemy. Sukcesy alpinizmu, prestiżowe w skali œwiatowej, nie sš tam potrzebne. Miałem prelekcję w miasteczku północnych Włoch. Z 3000 mieszkańców, 500 należy do Club Alpino Italiano. W Kazachstanie nigdy nie miałem tylu słuchaczy, co tam.

Kim jesteœ teraz w Kazachstanie?

Nikim. Po wspinacze zimowej na Gasherbruma II w lutym 2011 r. ktoœ znalazł pretekst, żeby mnie wyrzucić z armii. Jestem zawodowym wspinaczem, pisarzem

I darmowym trenerem alpinizmu najwyższej klasy.

Przez 10 lat bezpłatnie, jako wolontariusz, szkoliłem we wspinaczce grupę ok. 100 kobiet i mężczyzn. Mieliœmy niewielkie wsparcie od rzšdu. Stała się jednš z najlepszych grup alpinistów młodej generacji w Kazachstanie. Prowadziłem ich jako trener w Himalaje na ekspedycje, na które znajdywałem sponsorów. Pół roku temu i to się załamało. Monika, kończymy już rozmowę, a nie zadałaœ mi pytania dlaczego się wspinam.

Już powiedziałeœ

Chodzi mi o filozofię wspinania. Przecież trudny i niebezpieczny alpinizm nie ma uzasadnienia. Dlaczego ludzie to robiš? Ja przeszedłem trzy etapy. Na poczštku wspinaczka była dla mnie przygodš i odkrywaniem œwiata. Po emigracji do Ałma Aty zaczšł dominować sport. Starałem się być sprawniejszy od innych. Eksploracja była poznaniem siebie w działaniu na krawędzi. Stawiasz kroki w nieznane. Czy potrafisz zachować człowieczeństwo w warunkach ekstremalnych, na dużej wysokoœci, na granicy wytrzymałoœci fizycznej i psychicznej? Kiedy połšczyłem przygodę ze sportem zrozumiałem, że to mi nie wystarcza, bo tylko zaspokaja zainteresowanie œwiatem i ambicje. Że muszę znaleŸć sens. Znalazłem go w sztuce. Wspinaczkę dzisiaj postrzegam jako sztukę. Ta ważna droga możliwa jest do przebycia tylko w działalnoœci górskiej. Tak, jak malarz czy rzeŸbiarz, który tworzy dzieło z wewnętrznej potrzeby, niezrozumiałej dla innych, niekomercyjnie, tak i ja realizuję nowš, trudnš drogę wspinaczkowš w œcianie góry.

Tak samo uważa Wojtek Kurtyka: wytyczenie nowej ekstremalnie trudnej drogi jest kreacjš, aktem twórczym dzieła, które przeżyje artystę. Które swoje wyprawy cenisz najbardziej?

Najlepsze były wtedy, kiedy spotkałem przyjaciół albo zrobiłem duży krok w swoim rozwoju. Do pierwszych należy ta, kiedy poznałem Simone Moro w 1999 r. realizujšc program Œnieżnej Pantery. Każda kolejna wyprawa z Simone jest mocnš przygodš i przyjemnoœciš. Za najlepszš w mojej karierze uważam przejœcie nowej drogi na Broad Peak z Siergiejem Samojłowem. Zrobiłem coœ, czego nie powinienem być w stanie dokonać.

Nazwałeœ jš „armagedonem”. Mieliœcie żywnoœć i paliwo na pięć dni, a na szczyt dotarliœcie w siódmej dobie. Wracałeœ Lodowcem Baltoro w swoje 32 urodziny, chudy, słaniajšcy się, z cieknšcš z oczu i nosa ropš, krztuszšcy się wydzielinš z płuc. Ciało odreagowywało na to, co twoja wola z nim zrobiła. Wyglšdałeœ jak zombi.

Również na Cho Oyu z Borysem Dedeszko nie powinniœmy dać rady się wspišć. Dlatego uważam te dwie wspinaczki za najlepsze w swoim życiu.

Uważasz, że los wspinacza w górach zależy od stopnia wytrenowania i pracy, a nie od przypadku. Ale wysokie góry sš nieprzewidywalne. Podczas zimowej wyprawy na Gasherbrum II z Simone Moro i Amerykaninem Cory Richardsem dopadła was lawina.

Tym razem wydarzyło się coœ niezwykłego. Rzeczywiœcie mieliœmy szczęœcie. Zwykle w lawinie lina, którš wspinacze sš zwišzani, wcišga w dół. Simone mówił, ze wyglšdało to tak, jakby ktoœ patrzył z nieba i pocišgnšł do góry za sznurek. Wyleciałem z lawiny jak korek z wody. Miałem odkrytš tylko twarz. Œnieg błyskawicznie się betonował. Simone odkopał mnie. Cory był zasypany do połowy. Dlaczego nas dopadła lawina? Bo szliœmy na skróty zboczem pod serakami, zamiast œrodkiem terenu, pełnym lodowych szczelin, gdzie było trudniej. Wiedzieliœmy, ze ryzykujemy. Ludzi sami wywołujš tragiczne w skutkach sytuacje. Nasze bezpieczeństwo w górach zależy wyłšcznie od nas!