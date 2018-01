Sondaż: Kto nie chce sąsiada innej rasy

Ilu Polaków nie chciałoby za sšsiada osoby innej rasy? OdpowiedŸ w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

- W ostatnich latach politycy coraz częœciej sięgajš po rasistowski i ksenofobiczny język dla realizacji swoich celów politycznych, kreujšc strach przed uchodŸcami czy przed innymi mniejszoœciami – komentuje w rozmowie z serwisem rp.pl Weronika Rokicka z Amnesty International.

Ponad 60 proc. badanych nie miałoby nic przeciwko, by ich sšsiadem była osoba innej rasy. Niepewnych swojego zdania w tej sprawie jest 18 proc. ankietowanych, a prawie co pišty badany nie chciałby, żeby obok niego mieszkała osoba innej rasy.

- Częœciej przeciwnikami takiej osoby w sšsiedztwie sš mężczyŸni (20 proc.), osoby o wykształceniu zasadniczym zawodowym (27 proc.), badani o dochodzie powyżej 5000 zł (29 proc.) oraz mieszkańcy wsi (22 proc.). Wraz ze wzrostem wieku spada odsetek osób, które nie chciałyby osoby innej rasy za sšsiada, z 23 proc. wœród osób do 24 lat, do 17 proc. wœród osób powyżej 50. roku życia - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Według prof. Rafała Pankowskiego z Collegium Civitas wyniki tego badania sš szokujšce. - W ten sposób prawie 20 proc. Polaków przyznaje się do rasistowskich uprzedzeń w skrajnej formie, wspierajšc otwarcie dyskryminację rasowš. Kolejna jedna pišta "nie ma zdania", a więc nie jest w stanie stwierdzić, czy rasizm jest czymœ dobrym, czy też złym. To w sumie prawie 40 procent naszych rodaków; pomimo wielu dekad nauczania Jana Pawła II (a obecnie papieża Franciszka) o tym, że rasizm jest wielkim grzechem, pomimo tragicznych lekcji historii, pomimo tego, że Polacy szczycš się tradycja wielokulturowej tolerancji dawnej Rzeczpospolitej. Znaczna częœć naszych rodaków została zainfekowana choroba rasizmu, to naprawdę smutne – komentuje Rafał Pankowski ze Stowarzyszenia NIGDY WIĘCEJ.