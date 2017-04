Uber zakazany we Włoszech

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Na terenie całych Włoch nie można korzystać z serwisów Uber Black i podobnych oferowanych przez amerykańską firmę - orzekł w piątek rzymski sąd. Zakaz wejdzie w życie w ciągu 10 dni, Uber zapowiedział odwołanie od tej decyzji.

Sąd argumentował m.in., że kierowcy Ubera nie muszą respektować taryf nakładanych przez lokalne administracje, więc nieuczciwie konkurują z taksówkarzami i osobami oferującymi usługi wynajmu samochodu wraz z kierowcą.

– Ta decyzja cofa Włochy do średniowiecza – uznała federacja stowarzyszeń broniących praw konsumentów Codacons.

Uber wskazał, że sąd odwołuje się do przepisów pochodzących sprzed 25 lat i zaapelował do rządu, by ten szybko zdecydował, czy należy „pozostać w przeszłości, chroniąc zyski wynikające z przywilejów, czy pozwolić Włochom korzystać z nowoczesnych technologii”.