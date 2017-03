Jaki ma na nas wpływ zmiana na czas letni?

Foto: Pixabay

Zima dobiegła końca, dziś rozpoczęła się astronomiczna wiosna. Coraz dłuższe dni oznaczają dla nas przejście na czas letni, a co się z tym wiąże, niebawem przestawimy zegarki o godzinę do przodu. Jaki ma to na nas wpływ?