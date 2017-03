World Happiness Report: Norwegia najszczęśliwszym krajem na świecie

Pierwsza szóstka najszczęśliwszych państw świata to kraje europejskie: Norwegia, Dania, Islandia, Szwajcaria, Finlandia i Holandia.

Na siódmym miejscu znalazła się Kanada, przed Nową Zelandią i Australią. Pierwszą dziesiątkę zamyka Szwecja.

- Szczęśliwe kraje to takie, w których zachowana jest zdrowa równowaga pomiędzy rozwojem, kapitałem społecznym, wysokim zaufaniem do społeczeństwa, niskim zaufaniem do rządu i zaufaniem do rządu - wyjaśnia Jeffrey Sachs, doradca sekretarza generalnego ONZ.

Polska zajęła w rankingu 46. miejsce. W porównaniu z zeszłym rokiem, oznacza to awans o 11 pozycji. Nasz kraj wyprzedzają Nikaragua, Ekwador i Salwador. Polska znalazła się przed Uzbekistanem, Włochami, Rosją, Belize i Japonią.

Stawkę zamykają: Togo, Rwanda, Syria, Tanzania, Burundi i Republika Środkowoafrykańska.

Raport World Happiness Report tworzy Sieć Rozwiązań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Inicjatywa działa od 2012 roku.

Czynnikami brane pod uwagę w raporcie to: PKB na jednego mieszkańca, przestrzeganie swobód obywatelskich, oczekiwana długość życia w zdrowiu, dostęp do opieki medycznej czy bezpieczeństwo zatrudnienia.

