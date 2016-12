Tesla planuje budowę Gigafactory 2. Polska grupa na Facebooku

Foto: Tesla

Elon Musk ogłosił w listopadzie, że w Europie powstanie Gigafactory 2 - ogromna fabryka produkująca elementy do samochodów elektrycznych Tesla. Decyzja, gdzie powstanie nowa fabryka, zapadnie w przyszłym roku. Na Facebooku powstała grupa „Say Yes to Gigafactory 2 in Poland”. Internauci należący do grupy namawiają firmę Tesla do wybrania naszego kraju.