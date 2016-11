Świąteczne reklama Allegro podbiła serca internautów

Świąteczna reklama sieci Allegro to historia starszego pana, mieszkającego z psem. Pewnego dnia mężczyzna dostaje przesyłkę z kursem języka angielskiego. Rozpoczyna naukę - po całym domu rozkleja karteczki ze słowami, a angielskie zwroty ćwiczy w każdej wolnej chwili. Po jakimś czasie starszy pan otrzymuje walizkę, w którą pakuje się, by pojechać na święta do dzieci mieszkających za granicą.

Trzyminutowy spot w serwisie YouTube obejrzało już ponad 800 tys. osób. Reklama wywołała też spory odzew w mediach społecznościowych. Na Facebooku wyświetliło ją ponad 600 tysięcy osób. Spot zyskał 12 tys. polubień i ponad 600 komentarzy. Udostępniło go blisko 8 tys. osób.

Wiele osób zareagowało też na reklamę na Twitterze. Oto kilka komentarzy internautów: