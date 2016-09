Kiermaszasi: 8-latka chciała pomóc chorej matce, ktoś złożył donos

"Zachęcam do zakupów i pomocy. Przygotowałam loterię - losy po 1, 2 i 5 złotych. Nagrody do wyboru. Będą zabawki nie tylko dla dziewczynek, artykuły szkolne, ubrania oraz buty używane i nowe" - ogłoszenia o takiej treści pojawiły się przed kilkoma dniami na os. Batorego w Poznaniu. Zdjęcia przygotowanych przez dziecko ulotek szybko trafiły do internetu. O sprawie poinformowały też media - m.in. TVN24, "Fakty" TVN i "Głos Wielkopolski". Na antenie TVN dziewczynka mówiła, że chce pomóc mamie, bo "kocha ją jak stąd do kosmosu".

Kiermasz mógł się odbyć jedynie dzięki pomocy "Drużyna Szpiku" i fundacji "Dar Szpiku". W piątek bowiem do urzędników miejskich dotarły donosy, że akcja jest prowadzona nielegalnie.

"Głos Wielkopolski" cytuje jednego z urzędników. - Chwyciliśmy się za głowę, ponieważ wiemy, że zbiórkę urządza dziecko, chcące pomóc chorej mamie. Niestety żaden z organizatorów nie złożył u nas zgody na jej przeprowadzenie, co jest konieczne - przyznał.

Na szczęście dziewczynce pomogła "Drużyna Szpiku" i fundacja "Dar Szpiku", które posiadają zezwolenie na prowadzenie zbiórek publicznych. Dzięki objęciu przez nie kiermaszu opieką mógł się on odbyć w zaplanowanym terminie.